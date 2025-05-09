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  4. Заря – Шахтер – 0:0. Фейл легионера. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 18:20 |
1147
0

Заря – Шахтер – 0:0. Фейл легионера. Видеообзор матча

9 мая прошел матч 28-го тура чемпионата Украины

09 мая 2025, 18:20 |
1147
0
Заря – Шахтер – 0:0. Фейл легионера. Видеообзор матча
ФК Шахтер

В пятницу, 9 мая, прошел матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Заря» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Игра закончился нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 28-й тур, 9 мая
Заря – Шахтер – 0:0
Удаления: Грам, 17 (вторая желтая)

Видеообзор матча

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер видео голов и обзор Алаа Грам удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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