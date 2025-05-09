В пятницу, 9 мая, состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 15:30.

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Заря

Даже в случае проигрыша всех оставшихся матчей «Заря» в зону переходных матчей или ниже не опустится, поэтому команда может быть спокойной. Однако вряд ли руководство довольно сезоном, ведь седьмое текущее место – явно не то, к чему привыкли болельщики. И пусть можно сделать скидку на то, что у команды сейчас переходный период и она до сих пор строится, но все же.

Наконец-то отбыли дисквалификации все игроки. Особенно это касается защиты, где в последних турах были постоянные изменения из-за переборов карточек разного цвета, но на «Шахтер» вернулись все и Младен Бартулович будет иметь, из кого выбирать.

Игра предыдущего тура команда проводила против ЛНЗ и практически провалила ее. В атаке «Заря» выглядела крайне невнятно и сумела спасти ничью только усилиями ветерана Будковского и грубо ошибшихся игроков соперника, когда все закончилось ударом по пустым воротам.

Последние туры станут для Младена Бартуловича фактически экзаменом на профпригодность, именно от игры, показанной в них, будет зависеть, начнет ли новый сезон команда с новым тренером или с этим же.

Шахтер

14 мая «Шахтер» будет играть в финале Кубка Украины против «Динамо», поэтому руководство отечественного футбола перенесло отчетную игру, как и матч киевлян, на пятницу, чтобы обе команды подготовились к поединку за трофей.

О том, что «Шахтер» провалил сезон, уже сказано-пересказано, повторяться особенно не о чем. Даже выигрыш в Кубке Украины не спасет Марино Пушича от отставки, ведь мало того, что команда в чемпионате отстает за три тура до конца от второго места на шесть очков, еще игра вызывает вопросы. Не смотрится «Шахтер» сейчас цельным коллективом, а его победы часто одерживаются благодаря индивидуальным действиям игроков, особенно тянет команду сейчас Кевин.

О том, что преемником Пушича станет нынешний тренер турецкого «Эюпспора» Арда Туран, не говорит даже ленивый. По слухам, специалист уже провел встречи с представителями клуба, правда, особых деталей пока нет.

В последних матчах хорошо себя проявляют игроки, получавшие раньше меньше игрового времени, в частности, в игре прошлого тура против «Черноморца» хорошо проявили себя Фесюн, Грам и Невертон.

История встреч

Между собой команды сыграли 55 матчей: +7=4-44 в пользу «Шахтера», разница мячей 41:134.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Кораблин, Попара, Мичин – Антюх, Будковский, Яцык

«Шахтер»: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Грам, Азарови – Крыськив, Марлон – Педриньо, Бондаренко, Кевин – Кауа Эллиас

Прогноз на противостояние

Пусть «Шахтер» и не станет чемпионом, но все же попытается остаться в борьбе за второе место, поэтому, даже экономя силы, все же должен побеждать нестабильного оппонента.

Прогноз Sport.ua Заря Шахтер Донецк Победа Шахтера 1.31 Сделать ставку

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