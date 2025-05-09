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  4. «Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ
Лига Европы
09 мая 2025, 11:23 |
258
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«Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» и во втором полуфинале Лиги Европы

09 мая 2025, 11:23 |
258
0
«Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 мая, в Манчестере состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетик» из Бильбао и одержал победу со счетом 4:1.

Первый матч закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. «Атлетик» надеялся отыграть отставание и после первого тайма выигрывал со счетом 1:0.

Но во второй половине матча игроки «Манчестер Юнайтед» отправили в ворота соперника четыре мяча. Авторами голов стали Мэйсон Маунт (дубль), Каземиро и Расмус Хойлунд. В итоге победа английского клуба со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух матчей).

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхемом». Победитель противостояния получит не только трофей, но и путевку в Лигу чемпионов.

В рядах болельщиков «Манчестер Юнайтед» царит эйфория.

Albert Nat HYDE: Дайте нам Реал Мадрид, Барселону, ПСЖ, Интер... мы всех их победим. Это Манчестер Юнайтед. Король камбэков! Мы выиграем Европу, премьер-лигу и лигу чемпионов в следующем сезоне. Мейсон Маунт, о боже, люблю тебя!

Mayor UTD: Манчестер Юнайтед только что показал всему миру, что они сознательно выбрали короткий путь к успеху, короткий путь к игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Что бы они ни делали в АПЛ, это была жертвенная стратегия, чтобы попасть в Лигу чемпионов самым простым путем.

Kennedy Wandera: Дома и на выезде мы их разгромили. Забивали голы и шли уверенно. В финале.

Benny’s Football Tips: Заслуженно. Я вас много ругал в этом сезоне, но вы доказали, что я неправ. Наслаждайтесь финалом, ребята.

Beatrix Kiddo: Это тот Юнайтед, который я знаю.

Saturday: Почему ты всегда разбиваешь нам сердца, прежде чем сделать нас счастливыми?

Erwan Jdad: Поздравляю с выходом в гранд-финал этого сезона, это был очень трудный год, но выход в финал – это доказательство того, что Манчестер Юнайтед возродился. И, Мэйсон Маунт, ты фантастический.

O L U S O L A: Весь наш сезон теперь зависит от одной игры. Этот единственный матч определит, будет ли сезон успешным или разочаровывающим; это самый важный матч нашего сезона. Игра, в которой нужно обязательно победить! Давай!

JINYI: Пожалуйста, тщательно выберите тактику и состав для следующей игры. Не позвольте своим усилиям быть бесполезными.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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