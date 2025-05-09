«Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» и во втором полуфинале Лиги Европы
В четверг, 8 мая, в Манчестере состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетик» из Бильбао и одержал победу со счетом 4:1.
Первый матч закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. «Атлетик» надеялся отыграть отставание и после первого тайма выигрывал со счетом 1:0.
Но во второй половине матча игроки «Манчестер Юнайтед» отправили в ворота соперника четыре мяча. Авторами голов стали Мэйсон Маунт (дубль), Каземиро и Расмус Хойлунд. В итоге победа английского клуба со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух матчей).
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхемом». Победитель противостояния получит не только трофей, но и путевку в Лигу чемпионов.
В рядах болельщиков «Манчестер Юнайтед» царит эйфория.
Albert Nat HYDE: Дайте нам Реал Мадрид, Барселону, ПСЖ, Интер... мы всех их победим. Это Манчестер Юнайтед. Король камбэков! Мы выиграем Европу, премьер-лигу и лигу чемпионов в следующем сезоне. Мейсон Маунт, о боже, люблю тебя!
Mayor UTD: Манчестер Юнайтед только что показал всему миру, что они сознательно выбрали короткий путь к успеху, короткий путь к игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Что бы они ни делали в АПЛ, это была жертвенная стратегия, чтобы попасть в Лигу чемпионов самым простым путем.
Kennedy Wandera: Дома и на выезде мы их разгромили. Забивали голы и шли уверенно. В финале.
Benny’s Football Tips: Заслуженно. Я вас много ругал в этом сезоне, но вы доказали, что я неправ. Наслаждайтесь финалом, ребята.
Beatrix Kiddo: Это тот Юнайтед, который я знаю.
Saturday: Почему ты всегда разбиваешь нам сердца, прежде чем сделать нас счастливыми?
Erwan Jdad: Поздравляю с выходом в гранд-финал этого сезона, это был очень трудный год, но выход в финал – это доказательство того, что Манчестер Юнайтед возродился. И, Мэйсон Маунт, ты фантастический.
O L U S O L A: Весь наш сезон теперь зависит от одной игры. Этот единственный матч определит, будет ли сезон успешным или разочаровывающим; это самый важный матч нашего сезона. Игра, в которой нужно обязательно победить! Давай!
JINYI: Пожалуйста, тщательно выберите тактику и состав для следующей игры. Не позвольте своим усилиям быть бесполезными.
WHAT A COMEBACK.— Manchester United (@ManUtd) May 8, 2025
WHAT A WIN.
WHAT A CLUB.
SEE YOU IN BILBAO 🏆#MUFC || #UEL
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