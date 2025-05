Проклятие канониров. Арсенал в четвертый раз проиграл в полуфинале турниров

7 мая прошел заключительный матч полуфинала Лиги чемпионов.

Лондонский «Арсенал» во втором матче на «Парк де Пренс» уступил клубу ПСЖ и покинул розыгрыш турнира (1:3 по сумме двух матчей).

После этого поражения статистический портал OptaJoe отметил, что «канониры» вылетели из четвертого подряд полуфинала.

Негативная серия началась еще с сезона-2020/21, когда подопечные Микеля Артеты вылетели из 1/2 финала Лиги Европы от «Вильярреала». Далее в сезоне-2021/22 последовало поражение в дуэли с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. Также в текущем сезоне «Ньюкасл» выбросил «Арсенал» из полуфинала Кубка английской лиги.

4 - Arsenal have now failed to progress from each of their last four major cup semi-finals (2020-21 Europa League, 2021-22 League Cup, 2024-25 League Cup, 2024-25 Champions League) - their longest ever run at this stage of competitions. Stumbling. pic.twitter.com/jBpigx4MKI