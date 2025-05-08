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Англия
08 мая 2025, 16:31 | Обновлено 08 мая 2025, 17:02
165
0

Проклятие канониров. Арсенал в четвертый раз проиграл в полуфинале турниров

Лондонский клуб не может уже пятый год пройти в финал

08 мая 2025, 16:31 | Обновлено 08 мая 2025, 17:02
165
0
Проклятие канониров. Арсенал в четвертый раз проиграл в полуфинале турниров
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая прошел заключительный матч полуфинала Лиги чемпионов.

Лондонский «Арсенал» во втором матче на «Парк де Пренс» уступил клубу ПСЖ и покинул розыгрыш турнира (1:3 по сумме двух матчей).

После этого поражения статистический портал OptaJoe отметил, что «канониры» вылетели из четвертого подряд полуфинала.

Негативная серия началась еще с сезона-2020/21, когда подопечные Микеля Артеты вылетели из 1/2 финала Лиги Европы от «Вильярреала». Далее в сезоне-2021/22 последовало поражение в дуэли с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. Также в текущем сезоне «Ньюкасл» выбросил «Арсенал» из полуфинала Кубка английской лиги.

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Арсенал Лондон Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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