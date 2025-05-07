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Лига чемпионов
07 мая 2025, 11:39 | Обновлено 07 мая 2025, 11:42
323
0

Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки

Очередной жертвой Хакана Чалханоглу стала «Барселона»

07 мая 2025, 11:39 | Обновлено 07 мая 2025, 11:42
323
0
Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Во вторник, 6 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Автором одного из голов миланского клуба стал Хакан Чалханоглу, реализовавший свой очередной пенальти.

В Лиге чемпионов 31-летний турецкий полузащитник имеет стопроцентную реализацию одиннадцатиметровых ударов.

Гол в ворота «Барселоны» стал шестым из шести с пенальти от Чалханоглу (в сезоне 2024/25 – три из трех).

В целом Хакан Чалханоглу реализовал 24 из своих 25-ти пенальти за «Интер».

Полузащитник «Интера» стал первым турецким футболистом с 2014 года (после Арды Турана), который отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов.

В финальном матче «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ – «Арсенал».

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Барселона Интер Милан статистика Лига чемпионов Интер - Барселона Хакан Чалханоглу пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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