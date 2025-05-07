Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки
Очередной жертвой Хакана Чалханоглу стала «Барселона»
Во вторник, 6 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).
Автором одного из голов миланского клуба стал Хакан Чалханоглу, реализовавший свой очередной пенальти.
В Лиге чемпионов 31-летний турецкий полузащитник имеет стопроцентную реализацию одиннадцатиметровых ударов.
Гол в ворота «Барселоны» стал шестым из шести с пенальти от Чалханоглу (в сезоне 2024/25 – три из трех).
В целом Хакан Чалханоглу реализовал 24 из своих 25-ти пенальти за «Интер».
Полузащитник «Интера» стал первым турецким футболистом с 2014 года (после Арды Турана), который отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов.
В финальном матче «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ – «Арсенал».
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu has now scored all but one of the penalties he's taken for Inter Milan;— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 6, 2025
🥅 25 Penalties
⚽️ 24 Scored
🔝 Penalty Expert#ForzaInter|#InterBarcelona pic.twitter.com/UFd1qNMOoW
Çalhanoglou converteu com êxito 22 das 23 últimas grandes penalidades que cobrou— Playmaker (@playmaker_PT) May 6, 2025
⚠Na Champions, Çalhanoglou tem 100% de eficácia nas grandes penalidades: marcou 6 golos em 6 tentativas, 3 já esta época pic.twitter.com/2MHr3WqssO
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