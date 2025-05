Идеальный пенальтист. Игрок Интера снова забил с отметки

Во вторник, 6 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Автором одного из голов миланского клуба стал Хакан Чалханоглу, реализовавший свой очередной пенальти.

В Лиге чемпионов 31-летний турецкий полузащитник имеет стопроцентную реализацию одиннадцатиметровых ударов.

Гол в ворота «Барселоны» стал шестым из шести с пенальти от Чалханоглу (в сезоне 2024/25 – три из трех).

В целом Хакан Чалханоглу реализовал 24 из своих 25-ти пенальти за «Интер».

Полузащитник «Интера» стал первым турецким футболистом с 2014 года (после Арды Турана), который отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов.

В финальном матче «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ – «Арсенал».

