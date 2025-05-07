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Лига чемпионов
07 мая 2025, 11:14 |
1862
3

Индзаги назвал самого опасного футболиста Барселоны. Это не Ямаль

Наставник «Интера» выделил игру полузащитника Френки де Йонга

07 мая 2025, 11:14 |
1862
3
Индзаги назвал самого опасного футболиста Барселоны. Это не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После окончания матча главный тренер миланской команды Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов. В том числе, наставник назвал футболиста «Барселоны», который произвел большое впечатление в полуфинале:

«Все так много говорили о Ямале, но я увидел другого выдающегося и очень опасного игрока. Это де Йонг. Уровень его игры ничем не уступает Ламину.

Френки проделал колоссальную работу, он выигрывал много единоборств, боролся за каждый мяч. Я не променяю своих игроков ни на кого, но признаюсь, что в мире есть сильные игроки и кроме Ямаля. Де Йонг – один из них», – подытожил Индзаги.

В финале турнира «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал». Победитель второго полуфинала определится 7 мая в Париже. После первой встречи французский коллектив имеет преимущество, так как победил со счетом 1:0.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Симоне Индзаги Ламин Ямаль Френки де Йонг
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Markus Bob
Согласен с Индзаги. Де Йонг и Ямаль были вчера единственными в Барсе, к кому не должно быть претензий
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0
Gargantua81
это же де Йонга накрыли в прессинге, когда первый гол забивал Интер
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-1
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