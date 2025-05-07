Индзаги назвал самого опасного футболиста Барселоны. Это не Ямаль

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После окончания матча главный тренер миланской команды Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов. В том числе, наставник назвал футболиста «Барселоны», который произвел большое впечатление в полуфинале:

«Все так много говорили о Ямале, но я увидел другого выдающегося и очень опасного игрока. Это де Йонг. Уровень его игры ничем не уступает Ламину.

Френки проделал колоссальную работу, он выигрывал много единоборств, боролся за каждый мяч. Я не променяю своих игроков ни на кого, но признаюсь, что в мире есть сильные игроки и кроме Ямаля. Де Йонг – один из них», – подытожил Индзаги.

В финале турнира «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал». Победитель второго полуфинала определится 7 мая в Париже. После первой встречи французский коллектив имеет преимущество, так как победил со счетом 1:0.