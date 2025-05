Барселона считает, что арбитр не поставил два пенальти в ворота Интера

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков).

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик считает, что клуб проиграл из-за постоянных ошибок главного арбитра Шимона Марчиняка. К атаке на рефери подключились и фанаты «Барселоны» в социальных сетях, которые публикуют фото и видео неправильных решений поляка.

Испанский клуб имеет две главных претензии и считает, что Марчиняк не назначил в ворота соперника, как минимум, два пенальти. В первом эпизоде, который случился на 26-й минуте, мяч попал в руку игроку «Интера» в штрафной площади. Во второ моменте вингер Ламин Ямаль был сбит возле чужих ворот и требовал пенальти.

«Барселона» считает, что в обоих случаях судья должен был зафиксировать нарушения правил и указать на 11-метровою отметку. После окончания противостояния и тренер испанского коллектива, и игроки были разгневаны из-за судейских ошибок, которые повлияли на итоговый результат.

🚨 Barça appealed for a penalty on this play 🚨



VAR checked it… and Marciniak said there was nothing there 👨🏻‍⚖️#UCL #Champions #Inter #Barcelona #Barca pic.twitter.com/A1fsNUJE1L