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  4. Барселона считает, что арбитр не поставил два пенальти в ворота Интера
Лига чемпионов
07 мая 2025, 09:44 |
1862
0

Барселона считает, что арбитр не поставил два пенальти в ворота Интера

Тренер и футболисты испанского клуба обвиняют рефери из-за ошибок

07 мая 2025, 09:44 |
1862
0
Барселона считает, что арбитр не поставил два пенальти в ворота Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Барселона

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков).

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик считает, что клуб проиграл из-за постоянных ошибок главного арбитра Шимона Марчиняка. К атаке на рефери подключились и фанаты «Барселоны» в социальных сетях, которые публикуют фото и видео неправильных решений поляка.

Испанский клуб имеет две главных претензии и считает, что Марчиняк не назначил в ворота соперника, как минимум, два пенальти. В первом эпизоде, который случился на 26-й минуте, мяч попал в руку игроку «Интера» в штрафной площади. Во второ моменте вингер Ламин Ямаль был сбит возле чужих ворот и требовал пенальти.

«Барселона» считает, что в обоих случаях судья должен был зафиксировать нарушения правил и указать на 11-метровою отметку. После окончания противостояния и тренер испанского коллектива, и игроки были разгневаны из-за судейских ошибок, которые повлияли на итоговый результат.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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