Жирона – Мальорка – 1:0. Как сыграл Цыганков. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».

Хозяева поля смогли забить гол на старте матча. Автором забитого мяча стал Кристиан Стуани, который сделал это на 10-й минуте.

Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Эта победа позволяет «Жироне» немного легче чувствовать себя, ведь команда после 11-ти туров без побед могла опуститься в зону вылета.

Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.

Жирона - Мальорка - 1:0

Гол: Стуани, 10

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