Жирона – Мальорка – 1:0. Как сыграл Цыганков. Видео голов и обзор матча
Очень важная победа для хозяев поля
В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».
Хозяева поля смогли забить гол на старте матча. Автором забитого мяча стал Кристиан Стуани, который сделал это на 10-й минуте.
Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Эта победа позволяет «Жироне» немного легче чувствовать себя, ведь команда после 11-ти туров без побед могла опуститься в зону вылета.
Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.
Жирона - Мальорка - 1:0
Гол: Стуани, 10
Видео голов и обзор матча
События матча
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