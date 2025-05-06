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Чемпионат Испании
Жирона
05.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
06 мая 2025, 01:40 |
94
0

Жирона – Мальорка – 1:0. Как сыграл Цыганков. Видео голов и обзор матча

Очень важная победа для хозяев поля

06 мая 2025, 01:40 |
94
0
Жирона – Мальорка – 1:0. Как сыграл Цыганков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».

Хозяева поля смогли забить гол на старте матча. Автором забитого мяча стал Кристиан Стуани, который сделал это на 10-й минуте.

Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Эта победа позволяет «Жироне» немного легче чувствовать себя, ведь команда после 11-ти туров без побед могла опуститься в зону вылета.

Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.

Жирона - Мальорка - 1:0

Гол: Стуани, 10

Видео голов и обзор матча

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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