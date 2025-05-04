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Чемпионат Испании
Жирона
05.05.2025 22:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 мая 2025, 19:23 |
84
0

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая поединок 34-го тура итальянской Серии А

04 мая 2025, 19:23 |
84
0
Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Мальорка
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Жирона Мальорка Ла Лига Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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