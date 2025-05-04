В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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