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Чемпионат Испании
Жирона
05.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
05 мая 2025, 23:52 | Обновлено 05 мая 2025, 23:55
1030
2

Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге

«Жирона» победила «Мальорку» 

05 мая 2025, 23:52 | Обновлено 05 мая 2025, 23:55
1030
2
Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».

Игра прошла на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне. Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного и победного гола в матче стал нападающий каталонцев Кристиан Стуани, который забил на 10-й минуте. Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Каталонский клуб прервал серию из 11-ти матчей без побед и улучшил свои шансы на сохранение прописки в Ла Лаге. «Жирона» поднялась на 15-ю строчку и имеет 38 очков.

Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.

Жирона – Мальорка – 1:0
Гол: Стуани, 10.

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Кристиан Стуани Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Дуже важлива перемога для Жирони. Але ризик вилетіти все ще є
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+3
⚒️Вітальок/ З Мурликою😸❤️ЗА ЖИРОНУ
🎉🎉🎉🥳
Наконец, победы дождаЛИсь -
Хоть и без голов украинца!
От зоны вылета оторваЛИсь -
В радость Котику-любимцу! 😸❤️ 😊
Ответить
-2
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