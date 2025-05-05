Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге
«Жирона» победила «Мальорку»
В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».
Игра прошла на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне. Хозяева победили со счетом 1:0.
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Автором единственного и победного гола в матче стал нападающий каталонцев Кристиан Стуани, который забил на 10-й минуте. Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Каталонский клуб прервал серию из 11-ти матчей без побед и улучшил свои шансы на сохранение прописки в Ла Лаге. «Жирона» поднялась на 15-ю строчку и имеет 38 очков.
Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.
Жирона – Мальорка – 1:0
Гол: Стуани, 10.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) May 5, 2025
⚽️ Stuani
💪 QUINS 3 PUNTS!
🔴⚪️ #GironaMallorca pic.twitter.com/8hLkWdwDMM
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