В понедельник, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Мальорка».

Игра прошла на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне. Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного и победного гола в матче стал нападающий каталонцев Кристиан Стуани, который забил на 10-й минуте. Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Каталонский клуб прервал серию из 11-ти матчей без побед и улучшил свои шансы на сохранение прописки в Ла Лаге. «Жирона» поднялась на 15-ю строчку и имеет 38 очков.

Ла Лига. 34-й тур. 5 мая.

Жирона – Мальорка – 1:0

Гол: Стуани, 10.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ