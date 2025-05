Челси с Ливерпулем отметились интересными статистическими фактами

В матче 35-го тура АПЛ «Челси» победил действующего чемпиона, «Ливерпуль», со счетом 3:1.

Этот матч запомнился интересными статистическими фактами.

Два последних поражения «Ливерпуля» в АПЛ в мае:

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)

«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)

Последние две домашние победы «Челси» над «Ливерпулем» в АПЛ:

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)

«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)

После 35 туров Английской Премьер-лиги на счету «Ливерпуля» 82 балла, «Челси» же имеет 63 очка.

Liverpool's last two PL defeats in the month of May:



◎ Chelsea 1-0 Liverpool (2018)

◉ Chelsea 3-1 Liverpool (2025)



Chelsea's last two PL home wins vs. Liverpool:



◎ Chelsea 1-0 Liverpool (2018)

◉ Chelsea 3-1 Liverpool (2025)



Déjà vu at Stamford Bridge. 🤪 pic.twitter.com/MbtS8O9GCl