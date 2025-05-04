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Англия
04 мая 2025, 22:59 |
39
0

Челси с Ливерпулем отметились интересными статистическими фактами

Лондонский клуб победил действующего чемпиона на Стэмфорд Бридж.

04 мая 2025, 22:59 |
39
0
Челси с Ливерпулем отметились интересными статистическими фактами
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В матче 35-го тура АПЛ «Челси» победил действующего чемпиона, «Ливерпуль», со счетом 3:1.

Этот матч запомнился интересными статистическими фактами.

Два последних поражения «Ливерпуля» в АПЛ в мае:

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)
«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)

Последние две домашние победы «Челси» над «Ливерпулем» в АПЛ:

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)
«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)

После 35 туров Английской Премьер-лиги на счету «Ливерпуля» 82 балла, «Челси» же имеет 63 очка.

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Челси Челси - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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