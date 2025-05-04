Челси с Ливерпулем отметились интересными статистическими фактами
Лондонский клуб победил действующего чемпиона на Стэмфорд Бридж.
В матче 35-го тура АПЛ «Челси» победил действующего чемпиона, «Ливерпуль», со счетом 3:1.
Этот матч запомнился интересными статистическими фактами.
Два последних поражения «Ливерпуля» в АПЛ в мае:
«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)
«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)
Последние две домашние победы «Челси» над «Ливерпулем» в АПЛ:
«Челси» – «Ливерпуль» – 1:0 (2018)
«Челси» – «Ливерпуль» – 3:1 (2025)
После 35 туров Английской Премьер-лиги на счету «Ливерпуля» 82 балла, «Челси» же имеет 63 очка.
Liverpool's last two PL defeats in the month of May:— Squawka (@Squawka) May 4, 2025
◎ Chelsea 1-0 Liverpool (2018)
◉ Chelsea 3-1 Liverpool (2025)
Chelsea's last two PL home wins vs. Liverpool:
◎ Chelsea 1-0 Liverpool (2018)
◉ Chelsea 3-1 Liverpool (2025)
Déjà vu at Stamford Bridge. 🤪 pic.twitter.com/MbtS8O9GCl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец похвалил Гюлера
Англичанин вместе с «Баварией» стал чемпионом Германии