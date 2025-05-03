РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери сообщил, что не планирует продолжать тренерскую карьеру.

«Ничто не может заставить меня изменить свое мнение относительно завершения карьеры, это было бы ошибкой. Я люблю «Рому», ее цвета. Если бы я остался здесь еще на один год, это была бы эгоистичная ошибка.

Новому тренеру нужно будет дать время потренировать команду год, он должен адаптироваться. Я помогу ему во всем, что он от меня попросит», – сказал Раньери.

Ранее Раньери поддержал украинского форварда Артема Довбика, которого критикуют из-за серии из четырех встреч без голов.