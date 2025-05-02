Клаудио РАНЬЕРИ: «Верю в Довбика. Как можно назвать его плохим трансфером?»

Наставник Ромы Клаудио Раньери перед воскресным матчем чемпионата Италии против Фиорентины поддержал украинского форварда Артема Довбика, которого критикуют из-за серии из четырех встреч без голов.

«Я верю в Довбика. Артем достиг существенного прогресса в течение сезона. Разным игрокам нужно разное время для адаптации. Вспомним пример Эдина Джеко. Довбик – не плохой трансфер. Как можно называть плохим трансфером переход лучшего бомбардира Ла Лиги? Так не бывает».

«Довбик забил много важных голов и принес нам достаточно очков. Первый сезон Довбика я считаю позитивным, хотя у него остается простор для улучшения игры», – сказал Раньери.

Довбик забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 43-х матчах.