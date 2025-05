30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Арине Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде на двух тай-брейках, но показала более чем достойную игру.

Во втором сете Костюк отыграла матчбол и подачу на матч в 12-м гейме, и перевела поединок на тай-брейк. Отметим, что еще переда тай-брейком начал идти небольшой дождь, но матч продолжился и крыша не закрывалась.

При счете 5:4* в пользу Марты Соболенко вышла подавать. Арина не попала первым мячом и пошла жаловаться судье, что из-за дождя невозможно играть. Рефери ответила: «Я не думаю, что все так плохо, чтобы останавливать игру. Мы еще можем немного поиграть».

Соболенко возмутилась и пошла подавать второй мяч. «Нейтралка» даже подкинула мяч, но не ударила – решила, что она в праве просто пойти и остановить матч. Удобно, неправда ли?

Все бы ничего, но судья выдала еще более странное решение – при возобновлении игры (после закрытия крыши) Соболенко выйдет подавать первый (!) мяч.

Марте, по понятным причинам, это не понравилось: «Как это возможно? Почему снова первая подача? Она сама остановилась. Никто ее не остановил».

Да, после возобновления матча Костюк взяла этот поинт и вышла на 6:4. Шанс закрыть сет был и украинка им не воспользовалась. Можно сколько угодно писать «сама виновата», но факт остается фактом – Соболенко повела себя просто позорно, показав, что никто ничего не может указать ей. Она же первая ракетка...

Болельщики тенниса по всему миру поддержали Марту и назвали Арину истеричкой. А вот WTA этот момент даже в видеообзор не вставила. Ведь зачем? Соболенко и в плохом свете? Да не может быть!

ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк

Aryna Sabalenka wants to stop play because of the rain, serving at 4-5 in the tiebreak in Madrid.



She missed her first serve, then asks the umpire about the rain.



Umpire: “I don’t think it’s that bad yet to stop. We can still play a bit.”



Aryna walks back to hit a second… pic.twitter.com/ZaOjaq0VgQ