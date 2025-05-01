Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
WTA
01 мая 2025, 01:53 |
866
1

ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк

Арине помешал дождик и она приняла самостоятельное решение прервать игру

01 мая 2025, 01:53 |
866
1
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Арине Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде на двух тай-брейках, но показала более чем достойную игру.

Во втором сете Костюк отыграла матчбол и подачу на матч в 12-м гейме, и перевела поединок на тай-брейк. Отметим, что еще переда тай-брейком начал идти небольшой дождь, но матч продолжился и крыша не закрывалась.

При счете 5:4* в пользу Марты Соболенко вышла подавать. Арина не попала первым мячом и пошла жаловаться судье, что из-за дождя невозможно играть. Рефери ответила: «Я не думаю, что все так плохо, чтобы останавливать игру. Мы еще можем немного поиграть».

Соболенко возмутилась и пошла подавать второй мяч. «Нейтралка» даже подкинула мяч, но не ударила – решила, что она в праве просто пойти и остановить матч. Удобно, неправда ли?

Все бы ничего, но судья выдала еще более странное решение – при возобновлении игры (после закрытия крыши) Соболенко выйдет подавать первый (!) мяч.

Марте, по понятным причинам, это не понравилось: «Как это возможно? Почему снова первая подача? Она сама остановилась. Никто ее не остановил».

Да, после возобновления матча Костюк взяла этот поинт и вышла на 6:4. Шанс закрыть сет был и украинка им не воспользовалась. Можно сколько угодно писать «сама виновата», но факт остается фактом – Соболенко повела себя просто позорно, показав, что никто ничего не может указать ей. Она же первая ракетка...

Болельщики тенниса по всему миру поддержали Марту и назвали Арину истеричкой. А вот WTA этот момент даже в видеообзор не вставила. Ведь зачем? Соболенко и в плохом свете? Да не может быть!

ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк

ФОТО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк

i-eto-pervaya-raketka-pozornoe-povedenie-sobolenko-v-matche-s-kostyuk
i-eto-pervaya-raketka-pozornoe-povedenie-sobolenko-v-matche-s-kostyuk-foto-1
i-eto-pervaya-raketka-pozornoe-povedenie-sobolenko-v-matche-s-kostyuk-foto-2
i-eto-pervaya-raketka-pozornoe-povedenie-sobolenko-v-matche-s-kostyuk-foto-3
i-eto-pervaya-raketka-pozornoe-povedenie-sobolenko-v-matche-s-kostyuk-foto-4
По теме:
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Марта Костюк – Арина Соболенко. Это было достойно. Видеообзор матча
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Марта Костюк Арина Соболенко видео WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Бокс | 30 апреля 2025, 08:55 2
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов

Александр считает, что это была игра на публику

Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Бокс | 30 апреля 2025, 10:40 3
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен

Представители украинца решили напомнить чемпиону IBF правила бокса

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30.04.2025, 18:57
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Футбол | 30.04.2025, 23:54
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь принести для Украины несколько побед»
Теннис | 30.04.2025, 21:05
Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь принести для Украины несколько побед»
Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь принести для Украины несколько побед»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sokolyk
Це якось не по-джентельменськи було...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 11
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
30.04.2025, 19:05 21
Футбол
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 17
Бокс
Реал выплатит Анчелотти остальную зарплату и предложит пожизненный пост
Реал выплатит Анчелотти остальную зарплату и предложит пожизненный пост
29.04.2025, 01:55 2
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 9
Футбол
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
30.04.2025, 08:32 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем