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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:07
59
0

Арсенал – ПСЖ. Кто выйдет в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории?

Участники первого полуфинала только по одному разу играли в финале

29 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 29 апреля 2025, 14:07
59
0
Арсенал – ПСЖ. Кто выйдет в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории?
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Сегодня в Лондоне стартует первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».

"Арсенал" в третий раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

2005/06 – «Вильярреал» – 1:0 – 0:0
2008/09 – «Манчестер Юнайтед» – 1:3 – 0:1

Для ПСЖ этот полуфинал станет пятым в истории.

1994/95 – «Милан» – 0:1 – 0:2
2019/20 – «РБ Лейпциг» – 3:0
2020/21 – «Манчестер Сити» – 1:2 – 0:2
2023/24 – «Боруссия Дортмунд» – 0:1 – 0:1

Интересен тот факт, что обе команды лишь по одному разу проходили в главный матч Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Арсенал - ПСЖ ПСЖ статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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