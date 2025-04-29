Арсенал – ПСЖ. Кто выйдет в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории?
Участники первого полуфинала только по одному разу играли в финале
Сегодня в Лондоне стартует первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».
"Арсенал" в третий раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.
2005/06 – «Вильярреал» – 1:0 – 0:0
2008/09 – «Манчестер Юнайтед» – 1:3 – 0:1
Для ПСЖ этот полуфинал станет пятым в истории.
1994/95 – «Милан» – 0:1 – 0:2
2019/20 – «РБ Лейпциг» – 3:0
2020/21 – «Манчестер Сити» – 1:2 – 0:2
2023/24 – «Боруссия Дортмунд» – 0:1 – 0:1
Интересен тот факт, что обе команды лишь по одному разу проходили в главный матч Лиги чемпионов.
Arsenal reach the Champions League semi-finals for only the third time in their history 📈🏆 pic.twitter.com/jfBKZwGxyQ— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2025
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