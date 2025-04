Арсенал – ПСЖ. Кто выйдет в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории?

Сегодня в Лондоне стартует первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».

"Арсенал" в третий раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

2005/06 – «Вильярреал» – 1:0 – 0:0

2008/09 – «Манчестер Юнайтед» – 1:3 – 0:1

Для ПСЖ этот полуфинал станет пятым в истории.

1994/95 – «Милан» – 0:1 – 0:2

2019/20 – «РБ Лейпциг» – 3:0

2020/21 – «Манчестер Сити» – 1:2 – 0:2

2023/24 – «Боруссия Дортмунд» – 0:1 – 0:1

Интересен тот факт, что обе команды лишь по одному разу проходили в главный матч Лиги чемпионов.

