Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии. Реакция болельщиков

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время станет главным тренером сборной Бразилии. Стороны уже достигли принципиальной договоренности.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо Карло Анчелотти начнет работу со сборной Бразилии уже в июне. На этом настаивает Бразильская федерация. А это означает, что на клубный чемпионат мира «Реал» поедет с новым тренером.

Болельщики сборной Бразилии в большинстве рады, что с командой будет работать Анчелотти.

MUSBEY: Я хочу, чтобы он убрал Рафинью и Савиньо. Они самые бесполезные игроки в сборной Бразилии. Они ничего не привносят. Команда должна строиться вокруг Винисиуса и Родриго, если они хотят выиграть что-то серьезное.

RafiOnChain: Бразильские болельщики теперь так счастливы.

Kabbah: Желаю ему удачи. Пришло время создать команду с современным тренером.

Parfait: Мадрид совершает огромную ошибку, отпуская его.

Baba: Ух ты!! Поздравляю и Бразилию, и Дона Карло!

Street Logic Sports: Люди, кажется, забывают, какой он хороший тренер. Один из лучших нокаут-тренеров всех времен. Бразилия действительно принимает прекрасное решение – он может заставить их играть хорошо.

MC: Один сезон с Ханси Фликом и старик уже убегает.

wolf fromdasouf: Я не думаю, что Бразилия сделала верный выбор.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.



It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.



