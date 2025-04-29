Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии. Реакция болельщиков
Контракт подпишут в ближайшее время
Наставник «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время станет главным тренером сборной Бразилии. Стороны уже достигли принципиальной договоренности.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо Карло Анчелотти начнет работу со сборной Бразилии уже в июне. На этом настаивает Бразильская федерация. А это означает, что на клубный чемпионат мира «Реал» поедет с новым тренером.
Болельщики сборной Бразилии в большинстве рады, что с командой будет работать Анчелотти.
MUSBEY: Я хочу, чтобы он убрал Рафинью и Савиньо. Они самые бесполезные игроки в сборной Бразилии. Они ничего не привносят. Команда должна строиться вокруг Винисиуса и Родриго, если они хотят выиграть что-то серьезное.
RafiOnChain: Бразильские болельщики теперь так счастливы.
Kabbah: Желаю ему удачи. Пришло время создать команду с современным тренером.
Parfait: Мадрид совершает огромную ошибку, отпуская его.
Baba: Ух ты!! Поздравляю и Бразилию, и Дона Карло!
Street Logic Sports: Люди, кажется, забывают, какой он хороший тренер. Один из лучших нокаут-тренеров всех времен. Бразилия действительно принимает прекрасное решение – он может заставить их играть хорошо.
MC: Один сезон с Ханси Фликом и старик уже убегает.
wolf fromdasouf: Я не думаю, что Бразилия сделала верный выбор.
🚨🇧🇷 Brazilian Federation expect Carlo Ancelotti to be on the touchline already on the first week of June representing the Seleçao.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025
It’s always been a key condition for Brazil: sign before the FIFA Club World Cup, not an option to wait until July.
Formal steps to follow now. pic.twitter.com/XTH7wuy4af
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