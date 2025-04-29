Барселона определилась с будущим Флика. Уже начали разговаривать

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с будущим немецкого специалиста Ханси Флика во главе «сине-гранатовых». Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немец продлит контракт с каталонским клубом. Соглашение по новому контракту Флик остается вопросом деталей — оно состоится, и все будет решено в мае.

Новое соглашение Ханси Флика с «Барселоной» будет действовать до лета 2027 года. Немец возглавил команду прошлым летом. Его нынешний контракт истекает в июне 2026-го.

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