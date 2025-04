Барселона определилась с будущим Флика. Уже начали разговаривать

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с будущим немецкого специалиста Ханси Флика во главе «сине-гранатовых». Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немец продлит контракт с каталонским клубом. Соглашение по новому контракту Флик остается вопросом деталей — оно состоится, и все будет решено в мае.

Новое соглашение Ханси Флика с «Барселоной» будет действовать до лета 2027 года. Немец возглавил команду прошлым летом. Его нынешний контракт истекает в июне 2026-го.

Ранее сообщалось, что полуфинал Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва

🔵🔴 Hansi Flick’s new deal agreement remains matter of details, it will happen and it will be sorted in May.



No changes: Flick wants to stay, Barça want to extend and the new contract will be valid until June 2027, one more year. pic.twitter.com/dUTVaKLXFm