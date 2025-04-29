ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Джуду было тяжело сдерживать эмоции после поражения
Украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину пришлось сдерживать своего звездного одноклубника Джуда Беллингема после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.
После окончания матча 21-летний англичанин, которого переполняли эмоции, решил поговорить с арбитрами, но того смогли удержать одноклубники. Позже к Беллингему подошел украинец – Андрей обнял Джуда и повел его в другую от судей сторону.
Но когда Лунин что-то говорил англичанину, тот достаточно в агрессивной манере оттолкнул вратаря. Украинец в ответ снова подошел к Джуду и обнял его.
Ранее арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка Испании.
Bellingham got a red card for THAT?🤡 pic.twitter.com/5uL4gKNy2P— ِ (@JB5theGoat) April 27, 2025
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