ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико

Украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину пришлось сдерживать своего звездного одноклубника Джуда Беллингема после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

После окончания матча 21-летний англичанин, которого переполняли эмоции, решил поговорить с арбитрами, но того смогли удержать одноклубники. Позже к Беллингему подошел украинец – Андрей обнял Джуда и повел его в другую от судей сторону.

Но когда Лунин что-то говорил англичанину, тот достаточно в агрессивной манере оттолкнул вратаря. Украинец в ответ снова подошел к Джуду и обнял его.

Ранее арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка Испании.