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  4. ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Италия
29 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:08
369
0

ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико

Джуду было тяжело сдерживать эмоции после поражения

29 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:08
369
0
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину пришлось сдерживать своего звездного одноклубника Джуда Беллингема после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

После окончания матча 21-летний англичанин, которого переполняли эмоции, решил поговорить с арбитрами, но того смогли удержать одноклубники. Позже к Беллингему подошел украинец – Андрей обнял Джуда и повел его в другую от судей сторону.

Но когда Лунин что-то говорил англичанину, тот достаточно в агрессивной манере оттолкнул вратаря. Украинец в ответ снова подошел к Джуду и обнял его.

Ранее арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка Испании.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Джуд Беллингем Андрей Лунин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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