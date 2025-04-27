Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Испания
27 апреля 2025, 11:03 | Обновлено 27 апреля 2025, 11:18
3332
2

Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка

Футболисты «Реала» не сдержали эмоций в конце встречи

27 апреля 2025, 11:03 | Обновлено 27 апреля 2025, 11:18
3332
2
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Главный арбитр финального матча Кубка Испании между Барселоной и Реалом Рикардо де Бургос Бенгоэчеа объяснил, почему удалил Антонио Рюдигера, Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема в конце матча.

Как отмечается в официальном протоколе, на 120-й минуте Рюдигер был удален за «бросок предмета из технической зоны в направлении арбитра без прямого попадания».

Согласно протоколу, Васкес был удален за то, что «вошел на несколько метров в поле, эмоционально протестуя против одного из решений судьи».

После финального свистка третье извлечение было показано Джуду Беллингему. Беллингем был удален за «агрессивное поведение во время спора с арбитром», причем игроку пришлось сдерживать товарищам по команде.

Ранее сообщалось, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумия в финале Кубка Испании.

По теме:
Флик признался, что сказал Анчелотти после триумфа Барсы в Кубке Испании
ВИДЕО. Реакция Флика и Анчелотти после безумного матча Барселона – Реал
Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Антонио Рюдигер Лукас Васкес Джуд Беллингем удаление (красная карточка) Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Футбол | 27 апреля 2025, 07:01 4
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании

Карло провел пресс-конференцию после поражения каталонской команде со счетом 2:3

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 апреля 2025, 07:00 31
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Только в случае победы «горняки» сохранят турнирную мотивацию и шансы подняться в таблице

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 27.04.2025, 06:15
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Футбол | 27.04.2025, 11:38
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26.04.2025, 22:40
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Скандал у всій красі ,вони ще до матчу казали що суддя поц 
Ответить
+2
umnuy2
судья нормально отсудил-ровно.Ещё и пеналь мог дать в ворота Реала
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
25.04.2025, 09:04 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33 1
Бокс
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 8
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 37
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 13
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем