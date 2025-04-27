Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Футболисты «Реала» не сдержали эмоций в конце встречи
Главный арбитр финального матча Кубка Испании между Барселоной и Реалом Рикардо де Бургос Бенгоэчеа объяснил, почему удалил Антонио Рюдигера, Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема в конце матча.
Как отмечается в официальном протоколе, на 120-й минуте Рюдигер был удален за «бросок предмета из технической зоны в направлении арбитра без прямого попадания».
Согласно протоколу, Васкес был удален за то, что «вошел на несколько метров в поле, эмоционально протестуя против одного из решений судьи».
После финального свистка третье извлечение было показано Джуду Беллингему. Беллингем был удален за «агрессивное поведение во время спора с арбитром», причем игроку пришлось сдерживать товарищам по команде.
Ранее сообщалось, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумия в финале Кубка Испании.
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