Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка

Главный арбитр финального матча Кубка Испании между Барселоной и Реалом Рикардо де Бургос Бенгоэчеа объяснил, почему удалил Антонио Рюдигера, Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема в конце матча.

Как отмечается в официальном протоколе, на 120-й минуте Рюдигер был удален за «бросок предмета из технической зоны в направлении арбитра без прямого попадания».

Согласно протоколу, Васкес был удален за то, что «вошел на несколько метров в поле, эмоционально протестуя против одного из решений судьи».

После финального свистка третье извлечение было показано Джуду Беллингему. Беллингем был удален за «агрессивное поведение во время спора с арбитром», причем игроку пришлось сдерживать товарищам по команде.

Ранее сообщалось, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумия в финале Кубка Испании.