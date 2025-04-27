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Лига чемпионов
27 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:54
1128
1

Арсенал взял реванш, Барселона разгромила Челси. Определены финалисты ЛЧ

В финале женской ЛЧ 24 мая в Лиссабоне сыграют Барселона и Арсенал

27 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:54
1128
1
Арсенал взял реванш, Барселона разгромила Челси. Определены финалисты ЛЧ
УЕФА. Арсенал

Вечером 27 апреля состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона второй раз разгромила английский Челси (4:1), снова отгрузив соперницам 4 мяча (4:1 неделей ранее).

Английский Арсенал взял убедительный реванш у французского Лиона (4:1) после поражения в первой игре (1:2)

Таким образом, в финале женской Лиги чемпионов сыграют Барселона и Арсенал.

Решающий матч пройдет 24 мая на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне, столице Португалии.

Лига чемпионов среди женщин

1/2 финала. Ответные матчи, 27 апреля

Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 1:4 (первый матч – 1:4)

Голы: Каптейн, 90+1 – Бонмати, 25, Пайор, 41, Пина, 43, Паральюэло, 90

Лион (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:4 (первый матч – 2:1)

Голы: Дюморней, 81 – Эндлер, 5 (автогол), Кальдентей, 45+1, Руссо, 46, Фурд, 63

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
Кто-нибудь смотрит этот недотурнир??
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