Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?

В финальном матче Кубка Испании Барселона победила Реал в дополнительное время со счётом 3:2.

Одним из героев встречи стал Ламин Ямаль, отдавший две результативные передачи.

Ламин Ямаль в свои 17 лет уже выиграл 4 трофея:

Ла Лига 2023/24: 5 голов и 5 результативных передач;

Чемпионат Европы 2024: забил гол в полуфинале в ворота Франции и отдал результативную передачу в финале против Англии (всего 4 за турнир);

Суперкубок Испании: гол в победном матче против Реала;

Кубок Испании: два ассиста в победном матче против Реала (всего за турнир 2 гола и 5 результативных передач).

В этом сезоне Ямаль еще может выиграть Ла Лигу (6 голов и 12 ассистов) и Лигу чемпионов (4 гола и 3 результативных передачи).