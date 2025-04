Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?

В финальном матче Кубка Испании Барселона победила Реал в дополнительное время со счётом 3:2.

Одним из героев встречи стал Ламин Ямаль, отдавший две результативные передачи.

Ламин Ямаль в свои 17 лет уже выиграл 4 трофея:

В этом сезоне Ямаль еще может выиграть Ла Лигу (6 голов и 12 ассистов) и Лигу чемпионов (4 гола и 3 результативных передачи).

