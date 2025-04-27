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  4. Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?
Испания
27 апреля 2025, 09:59 |
479
0

Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?

В этом сезоне молодой испанец претендует еще на два титула

27 апреля 2025, 09:59 |
479
0
Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В финальном матче Кубка Испании Барселона победила Реал в дополнительное время со счётом 3:2.

Одним из героев встречи стал Ламин Ямаль, отдавший две результативные передачи.

Ламин Ямаль в свои 17 лет уже выиграл 4 трофея:

  • Ла Лига 2023/24: 5 голов и 5 результативных передач;
  • Чемпионат Европы 2024: забил гол в полуфинале в ворота Франции и отдал результативную передачу в финале против Англии (всего 4 за турнир);
  • Суперкубок Испании: гол в победном матче против Реала;
  • Кубок Испании: два ассиста в победном матче против Реала (всего за турнир 2 гола и 5 результативных передач).

В этом сезоне Ямаль еще может выиграть Ла Лигу (6 голов и 12 ассистов) и Лигу чемпионов (4 гола и 3 результативных передачи).

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Ламин Ямаль
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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