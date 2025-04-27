Безумный вундеркинд. Сколько титулов выиграл Ямаль в составе Барселоны?
В этом сезоне молодой испанец претендует еще на два титула
В финальном матче Кубка Испании Барселона победила Реал в дополнительное время со счётом 3:2.
Одним из героев встречи стал Ламин Ямаль, отдавший две результативные передачи.
Ламин Ямаль в свои 17 лет уже выиграл 4 трофея:
- Ла Лига 2023/24: 5 голов и 5 результативных передач;
- Чемпионат Европы 2024: забил гол в полуфинале в ворота Франции и отдал результативную передачу в финале против Англии (всего 4 за турнир);
- Суперкубок Испании: гол в победном матче против Реала;
- Кубок Испании: два ассиста в победном матче против Реала (всего за турнир 2 гола и 5 результативных передач).
В этом сезоне Ямаль еще может выиграть Ла Лигу (6 голов и 12 ассистов) и Лигу чемпионов (4 гола и 3 результативных передачи).
🌟 Lamine Yamal has now won his FOURTH career trophy.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 27, 2025
🏆 LA LIGA 2023/24
🏆 UEFA EURO, with a goal in the semi-finals vs France and an assist in the final vs England
🏆 SPANISH SUPER CUP, scoring and beating Real Madrid
🏆 COPA DEL REY, with two assists and beating Real… pic.twitter.com/JsngZMQgjD
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