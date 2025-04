Свентек вышла в 1/8 финала Мадрида и повторила рекорд Серены Уильямс

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши продолжает успешную защиту титула на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В третьем раунде тысячника полька в двух сетах переиграла Линду Носкову (WTA 31) из Чехии за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Линда Носкова (Чехия) [31] – Ига Свентек (Польша) [2] – 4:6, 2:6

За матч Ига отдала только одну свою подачу.

Это была шестая встреча соперниц. Ига выиграла пятое очное противостояние.

Свентек добыла 15-ю победу на кортах Мадрида за 17 поединков, повторив рекорд Серены Уильямс по наименьшему количеству матчей для 15 викторий в столице Испании.

В 1/8 финала Ига поборется против 13-й сеяной Дианы Шнайдер. На старте престижных соревнований полька отыграла сет и брейк у Александры Эалы.

