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  4. Дежавю на 1.5 сета. Свентек на старте Мадрида едва не проиграла юной Эале
WTA
24 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 19:14
376
3

Дежавю на 1.5 сета. Свентек на старте Мадрида едва не проиграла юной Эале

Ига в трех сетах и с камбеком переиграла Александру и начала защиту трофея

24 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 19:14
376
3
Дежавю на 1.5 сета. Свентек на старте Мадрида едва не проиграла юной Эале
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно начала защиту трофея на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала полька в трех сетах выиграла сложный матч у Александры Эалы (Филиппины, WTA 72) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. 1/32 финала. Грунт

Александра Эала (Филиппины) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:4, 4:6, 2:6

После проигранного первого сета Ига также уступала с брейком и во второй партии, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.

Это была вторая встреча соперниц. Свентек взяла реванш у Эалы за поражение в четвертьфинале тысячника в Майами в конце марта.

Следующей соперницей Иги будет 31-я сеяная Линда Носкова, которая во втором круге прошла Марию Лурдес Карле.

Иге предстоит защита титула в Мадриде. В прошлом году в финале полька переиграла Арину Соболенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
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Ига Свёнтек Александра Эала WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Василий Гредюшкин
Талант.Але  брак  досвіду
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Sashamar
Молодець! Це про філіпінку. І цього разу не злякалася і билася до кінця.
Трохи про теорію шести рукостискань в тенісі . В Швейцарії, де Завацька вийшла до однієї четвертої, виступала також наша знайома Селін Наєф, але програла якійсь невідомій француженці. Так от в кредитній історії Наєф перемога не тільки над Костюк, але й два місяці тому над Еалой, яка в свою чергу...
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