Дежавю на 1.5 сета. Свентек на старте Мадрида едва не проиграла юной Эале
Ига в трех сетах и с камбеком переиграла Александру и начала защиту трофея
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно начала защиту трофея на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала полька в трех сетах выиграла сложный матч у Александры Эалы (Филиппины, WTA 72) за 2 часа и 16 минут.
WTA 1000 Мадрид. 1/32 финала. Грунт
Александра Эала (Филиппины) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:4, 4:6, 2:6
После проигранного первого сета Ига также уступала с брейком и во второй партии, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.
Это была вторая встреча соперниц. Свентек взяла реванш у Эалы за поражение в четвертьфинале тысячника в Майами в конце марта.
Следующей соперницей Иги будет 31-я сеяная Линда Носкова, которая во втором круге прошла Марию Лурдес Карле.
Иге предстоит защита титула в Мадриде. В прошлом году в финале полька переиграла Арину Соболенко.
Evening the matchup to 1-1 🔥— wta (@WTA) April 24, 2025
Defending champion @iga_swiatek leaves it all on the court to defeat Eala 4-6, 6-4, 6-2. #MMOpen pic.twitter.com/c79SzqjVRH
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