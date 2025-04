Ужасные серии Мойеса и Эвертона продолжились на Стэмфорд Бридж

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» на Стэмфорд Бридж одолел «Эвертон» со счетом 1:0.

Матч запомнился продолжением двух фантастических серий.

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес продолжает неудачно играть со своими командами выездные матчи АПЛ против «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В 77-ми матчах против этих команд на их стадионах в активе Мойеса лишь 1 победа (с «Вест Хэмом» над «Арсеналом» в декабре 2023 года), 21 ничья и 55 поражений.

Также продолжилась домашняя беспроигрышная серия «Челси» против «Эвертона» в АПЛ, которая уже насчитывает 30 матчей. Это самая длинная подобная серия в истории «Челси».

