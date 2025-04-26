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ATP
26 апреля 2025, 19:04 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:14
246
0

АРНАЛЬДИ – после победы над Джоковичем: «Я старался просто не обосраться»

Маттео прокомментировал победу над Новаком во втором раунде Мастерса в Испании

26 апреля 2025, 19:04 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:14
246
0
АРНАЛЬДИ – после победы над Джоковичем: «Я старался просто не обосраться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди

Итальянский теннисист Маттео Арнальди после победы над Новаком Джоковичем во втором раунде Мастерса в Мадриде дал флеш-интервью на корте:

«Какая у меня была стратегия? Честно говоря, в начале я просто пытался не обосраться.

Исполнилась ли моя мечта? Без всяких сомнений. Он мой кумир. Он всегда им был. Я был просто рад, что смогу сыграть с ним, потому что ранее я с ним никогда не встречался, только один раз тренировался. Так что сыграть с ним на таком уровне было для меня уже победой.

Сейчас он не в лучшей форме. Я вышел на корт, чтобы попытаться сыграть в свой лучший теннис и победить. Сейчас я даже не знаю, что сказать».

Арнальди обыграл Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Следующим соперником Маттео будет босниец Дамир Джумхур.

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Маттео Арнальди Новак Джокович ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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