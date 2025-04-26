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ATP
26 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:43
502
8

Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид

Новак во втором раунде Мастерса уступил итальянцу Маттео Арнальди

26 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 26 апреля 2025, 18:43
502
8
Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) вылетел из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала серб в двух сетах потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (АТР 44) за 1 час и 42 минуты.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Арнальди в третьем круге сыграет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63).

Джокович проиграл третий матч подряд. 31 марта он уступил в финале соревнований в Майами, а 9 апреля вылетел из Мастерса в Монте-Карло в первом же матче.

Маттео стал первым игроком вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. Для Арнальди это вторая победа над представителем первой пятерки рейтинга – два года назад на кортах столицы Испании он прошел Каспера Рууда, который на тот момент был четвертой ракеткой мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Маттео Арнальди
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Маттео Арнальди Новак Джокович ATP Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Перетворився на посміховисько.
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+3
serhiy
Серба на вербу !
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+2
Павло
Приємно, що чмошника вздрючили 
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+2
Андрій Заліщук
На пенсію хай валить, гівно сербське
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+2
Muskrat2
Зате без вакцини та без мозку. 
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+2
Олексій Олексієв
Час вже закінчувати кар'єру. Молодь тисне.
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+2
Saar
Чмо вилетіло
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Олександр
Покидьок
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