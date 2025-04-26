Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид
Новак во втором раунде Мастерса уступил итальянцу Маттео Арнальди
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) вылетел из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала серб в двух сетах потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (АТР 44) за 1 час и 42 минуты.
ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Арнальди в третьем круге сыграет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63).
Джокович проиграл третий матч подряд. 31 марта он уступил в финале соревнований в Майами, а 9 апреля вылетел из Мастерса в Монте-Карло в первом же матче.
Маттео стал первым игроком вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. Для Арнальди это вторая победа над представителем первой пятерки рейтинга – два года назад на кортах столицы Испании он прошел Каспера Рууда, который на тот момент был четвертой ракеткой мира.
A day he'll never forget 🙌@mattearnalds #MMOpen pic.twitter.com/e6G3ZcjWpZ— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025
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