Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) вылетел из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/32 финала серб в двух сетах потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (АТР 44) за 1 час и 42 минуты.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Арнальди в третьем круге сыграет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63).

Джокович проиграл третий матч подряд. 31 марта он уступил в финале соревнований в Майами, а 9 апреля вылетел из Мастерса в Монте-Карло в первом же матче.

Маттео стал первым игроком вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. Для Арнальди это вторая победа над представителем первой пятерки рейтинга – два года назад на кортах столицы Испании он прошел Каспера Рууда, который на тот момент был четвертой ракеткой мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович