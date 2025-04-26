Черноморец – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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«Рух» набрал 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур. 26 апреля

Черноморец – Рух – 1:1 (обновляется)

Голы: Хобленко, 62 – Климчук, 20

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Климчук, 20 мин

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 62 мин