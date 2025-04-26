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Черноморец
26.04.2025 13:00 – FT 1 : 2
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:58 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:25
767
3

Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе

Команда Кучера упустила возможность разжиться драгоценными баллами в борьбе за выживание

26 апреля 2025, 14:58 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:25
767
3
Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе
ФК Рух

Александр Кучер после поражения «Черноморца» от «Вереса» сделал немало ротаций в стартовом составе своих подопечных. Вместо Аниагбосо, Белошевского, Райана и Лацабидзе в игру вступили Рудько, Кисиль, Сигеев и Мустафаев. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после поражения от «Карпат» существенно изменил состав. Вместо Ледвия, Дидыка, дисквалифицированного Ляха, Слюсара, Слюбика, Алмазбекова и Эдсона на поле одесского стадиона вышли Герета, Холод, Рунич, Рябов, Пидгурский, Горин и Китела.

Гости активнее начали игру и первый удар по воротам хозяев нанес капитан команды Климчук, но под острым углом пробил выше ворот. Вскоре с выгодной позиции также не попал в ворота и Рябов. Очередная атака «Руха» левым краем завершилась ударом Климчука, но мяч срикошетил к Рябову, удар которого парировал ногой Рудько.

И все же усилия игроков «Руха» привели к взятию ворот. После долгой передачи Холода из глубины поля Климчук опередил Скибу и точно пробил в ближний угол, забив свой первый гол с начала чемпионата. Игроки «Черноморца», учитывая их турнирное положение, пытались изменить ход поединка. Одну из атак «моряков» завершал Мустафаев, но пробил выше ворот.

«Черно-синие» пытались больше контролировать мяч, но опасных моментов не возникало. В конце тайма мог оформить дубль Климчук, который опередив Скибу, вышел на свидание с вратарем, но пробил рядом со штангой.

Второй тайм быстрее начали игроки «Черноморца» и одну из атак хозяев поля ударом вниз завершал Мустафаев, но пробил рядом со штангой. Впоследствии не хватило точности и дальнему удару Янакова, пробившего выше ворот.

Напряжение у ворот «Руха» нарастало. Очередную возможность отличиться потерял попавший в Кителу Мустафаев. И все же преимущество хозяев материализовалось в гол. Попов после передачи Бутко головой сбросил мяч на Хобленко, который ударом головой сравнял счет. Для Хобленко это был 25-й гол в УПЛ.

Руховцы ответили быстрой контратакой с участием Алмазбекова, который сделал передачу на Кителу, но тот в ворота не попал. Соперники быстро переходили от обороны к атаке, пытаясь вырвать победу. Сначала Герета спасает ворота после удара Шевцова, а затем удар Рябова пришелся в каркас ворот. И все же активный Рябов забил свой гол, воспользовавшись пасом Фала и пробив в верхний угол ворот. Так Рябов открыл счет своих голов в УПЛ – в 13-й игре.

Игроки «Руха» последний раз забивали более одного гола за матч в чемпионате еще 30 августа. «Черноморец» провел в УПЛ уже 3-й домашний матч с «Рухом» и очков дальше не набирает. «Черноморец» потерпел 330-е поражение в УПЛ, в том числе 120-й домашней и остался на 15-м месте, которое находится в зоне прямого вылета в первую лигу.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Ермаков – 5,5, Лацабидзе – 6,0, Раян – 6,0, Шевцов – 6,0, Тоіров – 6,0.

«Рух» (замены): Фаал – 7,0, Ременяк – 6,0, Алмазбеков – 6,5.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Черноморец» – «Рух» - 1:2

Голы: Хобленко, 62 – Климчук, 20, Рябов, 76

Предупреждения: К. Попов, 19, Ракицкий, 25, Габелок, 66, Мустафаев, 78, Пастух, 80 – Карабин, 41

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Ракицкий (Ермаков, 46), Скиба, Кисиль (Райан, 61) – Янаков, Габелок (Шевцов, 69), Сигеев (Лацабидзе, 61), К. Попов (Тоиров, 69) – Мустафаев, Хобленко.

«Рух»: Герета – Роман, Холод, Горин, Китела – Рябов (Джурабаев, 90+2), Пидгурский, Пастух – Рунич (Алмазбеков, 64), Климчук (Фаал, 52), Карабин (Ременяк,64).

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 9 (2) – 16 (5)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 0 – 1.

ЧЕРНОМОРЕЦ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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