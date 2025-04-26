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  4. Черноморец – Рух – 1:2. Гости прервали неприятную серию. Видео голов
Премьер-лига
Черноморец
26.04.2025 13:00 – FT 1 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 16:07 |
624
0

Черноморец – Рух – 1:2. Гости прервали неприятную серию. Видео голов

Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 26 апреля

26 апреля 2025, 16:07 |
624
0
Черноморец – Рух – 1:2. Гости прервали неприятную серию. Видео голов
ФК Рух Львов

26 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 2:1. Стоит отметить, что львовский клуб прервал неприятную серию – впервые с августа прошлого года забил больше одного мяча в матчах УПЛ.

«Рух» набрал 33 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур. 26 апреля

Черноморец Рух 1:2

Голы: Хобленко, 62 – Климчук, 20, Рябов, 76

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Климчук, 20 мин

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 62 мин

ГОЛ, 1:2! Рябов, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Рябов (Рух Львов).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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