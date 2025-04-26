Черноморец – Рух – 1:2. Гости прервали неприятную серию. Видео голов
Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 26 апреля
26 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».
Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
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Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 2:1. Стоит отметить, что львовский клуб прервал неприятную серию – впервые с августа прошлого года забил больше одного мяча в матчах УПЛ.
«Рух» набрал 33 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.
Украинская Премьер-лига, 26-й тур. 26 апреля
Черноморец – Рух – 1:2
Голы: Хобленко, 62 – Климчук, 20, Рябов, 76
Видеообзор матча:
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Климчук, 20 мин
ГОЛ, 1:1! Хобленко, 62 мин
ГОЛ, 1:2! Рябов, 76 мин
События матча
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