В двадцать шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 26 апреля, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Рух». Хозяева поля, которым сейчас нужно спасать свое турнирное положение, будут принимать «Рух», разместившееся в первой десятке команд.

Черноморец

Снова «морякам» не везет с результатами: сначала из-за бессмысленного автогола проиграли одному из прямых конкурентов в борьбе за выживание – «Оболони», а затем уступили «Вересу».

Что интересно, то одесситы благодаря быстрому голу повели в счете и выдали приличный первый тайм, однако травма Ракицкого дестабилизировала оборону команды, из-за чего «моряки» во второй половине игры пропустили 2 гола и в итоге поехали домой без очков. Кроме того, «моряки» пропустили тысячный гол в рамках чемпионатов Украины.

После матча Александр Кучер отметил, что его подопечным не хватило мастерства, чтобы добыть положительный результат и подчеркнул, что нужно что-то делать с вратарской позицией, ведь команда, можно сказать, забивает сама себе.

А если учесть, что после матча с «Рухом» у «Черноморца» пойдут игры с грандами, то в предстоящем поединке одесситы попытаются сделать все возможное, чтобы переиграть львовскую команду перед сложным графиком.

Рух

Руховцев также в минувшие выходные постигла неудача, ведь во львовском дерби команда Виталия Пономарева проиграла «Карпатам» и потеряла возможность повыситься в турнирной таблице (в случае победы «Рух» бы поднялся на 8-е место).

После матча один из игроков команды Денис Пидгурский высказался, что реализация – основная причина того, почему подопечные Пономарева уступили в дерби и еще не до конца гарантировали себе сохранение «прописки» в элите. Также в этом матче травму колена получил хавбек львовян Денис Слюсар, поэтому до конца сезона «Рух» не сможет рассчитывать на его участие в заключительных поединках УПЛ.

Поэтому уже в эти выходные «Рух» попытается переиграть «Черноморец», который является одним из аутсайдеров чемпионата, и пополнить свою копилку очередными тремя очками.

Матч против «Черноморца» пропустит дисквалифицированный Ростислав Лях.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 8 матчей. 4 поединка завершились победой «Руха», 1 победа на счету «Черноморца» и 3 раза был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 18:12 в пользу львовян. В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Руха» гол забил уже экс-игрок команды Игорь Краснопир, а у «моряков» – Денис Янаков.

Прогноз на противостояние

Впереди у команды Кучера сложный график, где «морякам» придется играть с «Шахтером», «Динамо» и «Александрией», поэтому в этом матче одесситы будут играть на победу, чтобы зацепиться за переходные матчи. «Руху» тоже нужно не проигрывать, потому что хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, но наш чемпионат непредсказуем, а потому может произойти всякое. Однако учитывая тот факт, что «Черноморцу» сложно даются поединки с «Рухом», и то, что без голов не будет результата, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Кисиль, Скиба, Ракицкий, Бутко, Тоиров, Габелок, Билошевский, Попов, И. Когут, Хобленко

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Слюбик, Роман, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Пастух, Горин, Карабин, Климчук

Прогноз Sport.ua Черноморец Рух Львов Обе команды забьют (да) 2.16 Сделать ставку

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