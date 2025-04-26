Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Черноморец
26.04.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 00:02 |
26
0

Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Момент истины для «моряков»

26 апреля 2025, 00:02 |
26
0
Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Рух

В двадцать шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 26 апреля, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Рух». Хозяева поля, которым сейчас нужно спасать свое турнирное положение, будут принимать «Рух», разместившееся в первой десятке команд.

Черноморец

Снова «морякам» не везет с результатами: сначала из-за бессмысленного автогола проиграли одному из прямых конкурентов в борьбе за выживание – «Оболони», а затем уступили «Вересу».

Что интересно, то одесситы благодаря быстрому голу повели в счете и выдали приличный первый тайм, однако травма Ракицкого дестабилизировала оборону команды, из-за чего «моряки» во второй половине игры пропустили 2 гола и в итоге поехали домой без очков. Кроме того, «моряки» пропустили тысячный гол в рамках чемпионатов Украины.

После матча Александр Кучер отметил, что его подопечным не хватило мастерства, чтобы добыть положительный результат и подчеркнул, что нужно что-то делать с вратарской позицией, ведь команда, можно сказать, забивает сама себе.

А если учесть, что после матча с «Рухом» у «Черноморца» пойдут игры с грандами, то в предстоящем поединке одесситы попытаются сделать все возможное, чтобы переиграть львовскую команду перед сложным графиком.

Рух

Руховцев также в минувшие выходные постигла неудача, ведь во львовском дерби команда Виталия Пономарева проиграла «Карпатам» и потеряла возможность повыситься в турнирной таблице (в случае победы «Рух» бы поднялся на 8-е место).

После матча один из игроков команды Денис Пидгурский высказался, что реализация – основная причина того, почему подопечные Пономарева уступили в дерби и еще не до конца гарантировали себе сохранение «прописки» в элите. Также в этом матче травму колена получил хавбек львовян Денис Слюсар, поэтому до конца сезона «Рух» не сможет рассчитывать на его участие в заключительных поединках УПЛ.

Поэтому уже в эти выходные «Рух» попытается переиграть «Черноморец», который является одним из аутсайдеров чемпионата, и пополнить свою копилку очередными тремя очками.

Матч против «Черноморца» пропустит дисквалифицированный Ростислав Лях.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 8 матчей. 4 поединка завершились победой «Руха», 1 победа на счету «Черноморца» и 3 раза был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 18:12 в пользу львовян. В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Руха» гол забил уже экс-игрок команды Игорь Краснопир, а у «моряков» – Денис Янаков.

Прогноз на противостояние

Впереди у команды Кучера сложный график, где «морякам» придется играть с «Шахтером», «Динамо» и «Александрией», поэтому в этом матче одесситы будут играть на победу, чтобы зацепиться за переходные матчи. «Руху» тоже нужно не проигрывать, потому что хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, но наш чемпионат непредсказуем, а потому может произойти всякое. Однако учитывая тот факт, что «Черноморцу» сложно даются поединки с «Рухом», и то, что без голов не будет результата, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Кисиль, Скиба, Ракицкий, Бутко, Тоиров, Габелок, Билошевский, Попов, И. Когут, Хобленко

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Слюбик, Роман, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Пастух, Горин, Карабин, Климчук

Прогноз Sport.ua
Черноморец
26 апреля 2025 -
13:00
Рух Львов
Обе команды забьют (да) 2.16 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Рух Львов Александр Кучер Виталий Пономарев Черноморец - Рух прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
Футбол | 25 апреля 2025, 23:23 0
Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов

28-летний украинец успешно проводит матч чемпионата Польши

Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Теннис | 25 апреля 2025, 19:47 11
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде

Марта в трех сетах одолела Эмму Радукану во втором раунде соревнований WTA 1000 в Испании

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 25.04.2025, 06:49
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Футбол | 25.04.2025, 20:55
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Хоккей | 25.04.2025, 15:05
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 2
Волейбол
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
24.04.2025, 07:45 4
Хоккей
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем