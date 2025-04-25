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Премьер-лига
Черноморец
26.04.2025 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 22:36 |
58
0

Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

25 апреля 2025, 22:36 |
58
0
Черноморец – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 26-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Команда Виталия Пономарева все еще не может ощущать себя в безопасности от зоны переходных матчей в середине турнирной таблицы. Однако победа над одним из текущих аутсайдеров может сделать ее жизнь в ближайшие недели более спокойной. А у коллектива Александра Кучера тем временем попросту не осталось выбора – очки нужны здесь и сейчас, а и иначе в один момент дверь на выход из зоны прямого вылета может внезапно закрыться перед носом «моряков».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
26 апреля 2025 -
13:00
Рух Львов
Ничья 3.20 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Теннис
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