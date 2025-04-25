Италия25 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:32
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Коваленко стал автором интересного достижения в Кубке Италии
Украинский футболист является единственным, кто забил гол в ворота Болоньи в турнире
25 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:32
546
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В фінальному матчі Кубка Італії 2024/25 зустрінуться між собою Болонья та Мілан.
Болонья на шляху до фіналу перемогла в усіх своїх матчах, пропустивши лише 1 гол.
Цікавим є той факт, що цей єдиний гол на рахунку українського футболіста Віктора Коваленка.
- 1/8, Болонья – Монца 4:0
- 1/4, Аталанта – Болонья 0:1
- 1/2, Емполі – Болонья 0:3
- 1/2, Болонья – Емполі 2:1
Empoli are the first side to score against Bologna in this season's #CoppaItaliaFrecciarossa 👏#BolognaEmpoli 1-1 pic.twitter.com/Vfa5TdR3js— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 24, 2025
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