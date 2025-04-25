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  4. Коваленко стал автором интересного достижения в Кубке Италии
Италия
25 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:32
546
0

Коваленко стал автором интересного достижения в Кубке Италии

Украинский футболист является единственным, кто забил гол в ворота Болоньи в турнире

25 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:32
546
0
Коваленко стал автором интересного достижения в Кубке Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В фінальному матчі Кубка Італії 2024/25 зустрінуться між собою Болонья та Мілан.

Болонья на шляху до фіналу перемогла в усіх своїх матчах, пропустивши лише 1 гол.

Цікавим є той факт, що цей єдиний гол на рахунку українського футболіста Віктора Коваленка.

  • 1/8, Болонья – Монца 4:0
  • 1/4, Аталанта – Болонья 0:1
  • 1/2, Емполі – Болонья 0:3
  • 1/2, Болонья – Емполі 2:1
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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