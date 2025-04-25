Коваленко стал автором интересного достижения в Кубке Италии

В фінальному матчі Кубка Італії 2024/25 зустрінуться між собою Болонья та Мілан.

Болонья на шляху до фіналу перемогла в усіх своїх матчах, пропустивши лише 1 гол.

Цікавим є той факт, що цей єдиний гол на рахунку українського футболіста Віктора Коваленка.

1/8, Болонья – Монца 4:0

1/4, Аталанта – Болонья 0:1

1/2, Емполі – Болонья 0:3

1/2, Болонья – Емполі 2:1