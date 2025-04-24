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Кубок Италии
Проходит дальше Болонья
24.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 2 : 1
Эмполи
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Италия
24 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 25 апреля 2025, 00:10
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Коваленко забил гол за Эмполи, но в финал Кубка Италии вышла Болонья

В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан

24 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 25 апреля 2025, 00:10
92
0
Коваленко забил гол за Эмполи, но в финал Кубка Италии вышла Болонья
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Вечером 24 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии.

Болонья обыграла Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара (2:1).

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Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.

Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).

Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.

Победную точку в противостоянии для Болоньи поставил Тейс Даллинга на 86-й минуте матча.

В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан, который ране в дерби переиграл Интер (1:1, 3:0).

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч, 24 апреля

Болонья – Эмполи – 2:1

Голы: Джованни Фаббиан, 7, Тейс Даллинга, 86 – Виктор Коваленко, 33

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи

Фотогалерея. Гол Виктора Коваленко

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
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Тейс Даллинга Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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