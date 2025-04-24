Коваленко забил гол за Эмполи, но в финал Кубка Италии вышла Болонья
В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан
Вечером 24 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии.
Болонья обыграла Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара (2:1).
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Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.
Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).
Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.
Победную точку в противостоянии для Болоньи поставил Тейс Даллинга на 86-й минуте матча.
В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан, который ране в дерби переиграл Интер (1:1, 3:0).
Кубок Италии. 1/2 финала
Ответный матч, 24 апреля
Болонья – Эмполи – 2:1
Голы: Джованни Фаббиан, 7, Тейс Даллинга, 86 – Виктор Коваленко, 33
Сетка плей-офф
ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи
Фотогалерея. Гол Виктора Коваленко
События матча
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