Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
24 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Болонья и Эмполи.
Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра завершилась победой Болоньи со счетом 3:0. В системе Эмполи находится украинский хавбек Виктор Коваленко.
Победитель противостояния в финале Кубка сыграет против Милана.
Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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