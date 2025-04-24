24 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Болонья и Эмполи.

Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой Болоньи со счетом 3:0. В системе Эмполи находится украинский хавбек Виктор Коваленко.

Победитель противостояния в финале Кубка сыграет против Милана.

Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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