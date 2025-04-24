Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Болонья
24.04.2025 22:00 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2025, 04:13 |
13
0

Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

24 апреля 2025, 04:13 |
13
0
Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Орсолини

24 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Болонья и Эмполи.

Поединок пройдет на стадионе Ренато Даль'Ара. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой Болоньи со счетом 3:0. В системе Эмполи находится украинский хавбек Виктор Коваленко.

Победитель противостояния в финале Кубка сыграет против Милана.

Болонья – Эмполи. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Болонья – Эмполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Болонья – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Миланское дерби в этом сезоне полностью раскрашено в красно-черные цвета
Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу смотреть онлайн Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23 апреля 2025, 08:58 6
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»

Эвандер считает, что Мейвезер проиграл Пакьяо

Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»
Футбол | 23 апреля 2025, 21:53 6
Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»
Владимир БРАЖКО: «Дай Бог, чтобы Динамо завоевало два внутренних трофея»

Полузащитник «Динамо» высказался о матче против «Буковины» в полуфинале Кубка Украины

Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Футбол | 24.04.2025, 04:04
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23.04.2025, 06:23
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Хоккей | 23.04.2025, 15:37
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 23
Футбол
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
22.04.2025, 00:03 5
Бокс
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 1
Теннис
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 67
Футбол
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем