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Кубок Италии
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24.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 2 : 1
Эмполи
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Италия
25 апреля 2025, 00:19 | Обновлено 25 апреля 2025, 00:20
128
0

Болонья – Эмполи – 2:1. Как Коваленко добил мяч в сетку. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Кубка Италии

25 апреля 2025, 00:19 | Обновлено 25 апреля 2025, 00:20
128
0
Болонья – Эмполи – 2:1. Как Коваленко добил мяч в сетку. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Вечером 24 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии.

Болонья обыграла Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара (2:1). Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1). Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.

Победную точку в противостоянии для Болоньи поставил Тейс Даллинга на 86-й минуте матча. В решающем матче Кубка Италии 14 мая в Риме сыграют Болонья и Милан

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч, 24 апреля

Болонья – Эмполи – 2:1

Голы: Джованни Фаббиан, 7, Тейс Даллинга, 86 – Виктор Коваленко, 33

ГОЛ! 1:0. Джованни Фаббиан, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Виктор Коваленко, 33 мин

ГОЛ! 2:1. Тейс Даллинга, 86 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Болонья).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Эмполи).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья).
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Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко видео голов и обзор Тейс Даллинга
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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