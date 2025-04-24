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Кубок Италии
Болонья
24.04.2025 22:00 - : -
Эмполи
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Кубок Италии
24 апреля 2025, 03:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 03:56
11
0

Болонья – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Ответный поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву

24 апреля 2025, 03:55 | Обновлено 24 апреля 2025, 03:56
11
0
Болонья – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
ФК Болонья

24 апреля на «Ренато Далль Ара» пройдет ответный матч полуфинала кубка Италии, в котором «Болонья» встретится с «Эмполи». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Болонья

Команда совершила настоящий прорыв в прошлом сезоне. Да, все же Аталанта оказалась немного сильнее, и стала 4-й, но в 2024-м году и с пятого получилось добиться права дебютировать в Лиге чемпионов - уже без Тиаго Мотты, что отправился тренировать Ювентус, и таких игроков, как Зиркзее с Калафьори.

Новому наставнику было непросто, и в Лиге чемпионов Итальяно со своими подопечными провалились, хотя и там был заметен прогресс зимой. Но, главное, в Серии А получилось удержать уровень прошлого сезона. Хотя с Наполи была только ничья, а нестабильной Аталанте и вовсе проиграли. С другой стороны, в прошлом туре воспользовались загруженностью Интера в Лиге чемпионов, и обыграли обладателя скудетто и лидера нынешнего розыгрыша.

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Эмполи

Клуб получалось в последнее время удачно, при разных тренерах, выигрывать борьбу за выживание. Так было и год назад, хотя и очень на тоненького: хватило и 36 очков. Главное, что у Фрозинине оказалось в итоге на одно меньше, и вылетел он, с 18-й позиции.

Сейчас, уже с д'Аверсой, команда оставляет самое противоречивое впечатление. В Кальчо она, неплохо начав, потом откровенно сдулась и стоит на вылет. Побед не было с середины декабря. Даже с Венецией, новичком-аутсайдером, в прошлом туре закончили ничьей, продлив неприятную серию. В кубке, кстати, тоже были только ничьи в 2025-м году, с Фиорентиной (2:2) и Ювентусом (1:1), но обоих выбили в серии пенальти. Но в полуфинале фокус повторить не получилось: проиграли фавориту разгромно, что де-факто убило тут интригу.

Статистика личных встреч

В этом сезоне оба матча чемпионата приносили ничьи 1:1. Но в первом кубковом полуфинале подопечные Итальяно выиграли 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и в ответном поединке Болонья выиграет не минимально. Ставим на фору -1 гол (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Болонья
24 апреля 2025 -
22:00
Эмполи
Фора Болоньи (-1) 1.77 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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