ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи
Украинский хавбек вышел в основном составе и забил гол на 33-й минуте
24 апреля в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка Италии.
Болонья принимает Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).
Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.
Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.
Кубок Италии. 1/2 финала
Ответный матч, 24 апреля
Болонья – Эмполи – 1:1 (игра продолжается)
Голы: Джованни Фаббиан, 7 – Виктор Коваленко, 33
ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи
Фотогалерея
📹⚽ VIKTOR💪🇺🇦#BolognaEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/usS0lVRLGu— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибо готовится снова выйти в стартовом составе
И намекнул на борьбу с Шахтером
Можно товарищеских играх его просмотреть