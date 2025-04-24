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Италия
24 апреля 2025, 22:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:56
1396
5

ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи

Украинский хавбек вышел в основном составе и забил гол на 33-й минуте

24 апреля 2025, 22:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:56
1396
5
ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

24 апреля в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка Италии.

Болонья принимает Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).

Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.

Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.

Кубок Италии. 1/2 финала

Ответный матч, 24 апреля

Болонья – Эмполи – 1:1 (игра продолжается)

Голы: Джованни Фаббиан, 7 – Виктор Коваленко, 33

ВИДЕО. Коваленко забил за Эмполи в кубковом матче против Болоньи

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Prokop_Andriy
Коваленко топчик, яскравий приклад виразу "Раз в рік і палка стріляє"
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+5
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Fitness.sports
Европейский опыт и в серии А очень даже хорошо.
Можно товарищеских играх его просмотреть
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+1
Yura
Ого, еще бегает ))
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+1
Saltovka
В сборную героя!
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-2
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