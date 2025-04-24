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Италия
24 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:55
141
0

Коваленко выйдет в основе Эмполи на матч полуфинала Кубка против Болоньи

24 апреля в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии

24 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:55
141
0
Коваленко выйдет в основе Эмполи на матч полуфинала Кубка против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

24 апреля в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии.

«Болонья» будет принимать «Эмполи» на «Ренато Далль Ара».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Виктор Коваленко выйдет в основном составе Эмполи.

В первой игре «Болонья» получила большой перевес (3:0).

Стартовые составы Болоньи и Эмполи на матч Кубка Италии

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Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко Болонья Эмполи стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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