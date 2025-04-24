Италия24 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:55
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Коваленко выйдет в основе Эмполи на матч полуфинала Кубка против Болоньи
24 апреля в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии
24 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:55
141
0
24 апреля в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии.
«Болонья» будет принимать «Эмполи» на «Ренато Далль Ара».
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Украинский хавбек Виктор Коваленко выйдет в основном составе Эмполи.
В первой игре «Болонья» получила большой перевес (3:0).
Стартовые составы Болоньи и Эмполи на матч Кубка Италии
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