Арсенал и Кристал Пелас лидируют в АПЛ по голам из стандартных положений

В матче 34-го тура АПЛ «Арсенал» в лондонском дерби сыграл вничью с «Кристал Пелас» со счетом 2:2.

25-летний польский защитник Якуб Кивер забил самый быстрый гол «Арсенала» в АПЛ в лондонских дерби, начиная с марта 2014 года.

Тогда Томашу Росицкому понадобилось всего 72 секунды для того, чтобы отличиться голом в ворота «Тоттенхема».

Якуб Кивиор забил свой гол на 146-й секунде матча против «Кристал Пелас».

Интересен также тот факт, что этот гол был забит после подачи со штрафного удара. Это уже 16-й гол «Арсенала» по стандартным положениям (не считая пенальти) в этом сезоне АПЛ.

Кристал Пелас сравнял счет после розыгрыша углового, также забив свой 16-й гол со стандартов.

16 – «Арсенал»

16 –«Кристал Пелас»

«Арсенал» и «Кристал Пелас» являются лидерами АПЛ по голам, забитым после розыгрыша стандартных положений (не считая пенальти).

