Бывшая четвертая ракетка мира в Мадриде добыла первую победу с октября 2024

Чемпионка US Open 2019 и экс-четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску (Канада, WTA 132) вышла во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

На старте престижного тысячника канадская теннисистка в двух сетах одолела Маккартни Кесслер (США, WTA 43) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Маккартни Кесслер (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Андрееску добыла первую победу с октября 2024 года. Бьянка откладывала старт сезона 2025 года из-за личных проблем и апендицита.

Следующей соперницей канадки будет 10-я сеяная Елена Рыбакина из Казахстана.

First win of 2025 ⭐️@Bandreescu_ scores her first win of the season after defeating Kessler 6-2, 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/uSqrif531E