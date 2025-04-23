Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет против киевского Динамо.

Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

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Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция