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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 18:10 |
2023
0

Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины 2024/25

23 апреля 2025, 18:10 |
2023
0
Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет против киевского Динамо.

Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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