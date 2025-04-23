Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье

В Житомире состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретились «Полесье» и «Шахтер». Для донецкой команды в Украине сложно было найти более неудобного соперника, ведь в предыдущих четырех очных дуэлях с «волками» «Шахтер» не сумел победить. Более того, «горняки» не забили ни одного гола в ворота «Полесья».

Матч начался с опасного момента у ворот хозяев поля. Кевин слева ворвался в штрафную соперников и прострелил на Педриньо, который пробил именно в то место, где находился голкипер. «Волки» ответили высоким прессингом, стараясь агрессивно встречать «оранжево-черных». Активными действиями во время построения атак «Полесьем» выделялся Лукас Тейлор, стремившийся с обоих флангов обострить ситуацию.

Вскоре «горняки» завладели преимуществом, но преодолеть насыщенные защитные редуты житомирской команды было непросто. Подопечные Имада Ашура грамотно действовали при обороне и при этом не забывали о проведении контрвыпадов. В середине первого тайма еще одну возможность для взятия ворот не использовал Педриньо. После разрезной передачи Бондаренко бразилец под углом выскочил один на один с Кудриком и не переиграл голкипера.

Больше голевых моментов у своих ворот житомиряне гостям создать не позволили, и на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Вторая половина встречи началась с опасной ситуации у ворот «Шахтера». После навеса Назаренко Батиста сделал скидку, и Крушинский на линии вратарской не попал по мячу. «Горняки» сразу ответили обводящим ударом Кевина, после которого мяч попал в штангу ворот «Полесья». Был шанс нанести более акцентированный удар у Марлона, который из хорошей позиции пробил в руки голкиперу. Подытожил обмен голевыми возможностями в начале второго тайма опасный удар Назаренко, когда полузащитник «волков» совсем немного не попал в дальний угол.

Игра начала проходить на встречных курсах, команды старались не задерживать мяч в центре поля. Атаки «Шахтера» разгонял быстроногий Кевин, который изрядно «повозил» на своем фланге Лукаса Тейлора. Один из прострелов Кевина мог стать результативным, но Марлон не успел замкнуть передачу партнера.

С течением времени «горняки» завладели территориальным преимуществом, и отличную возможность открыть счет упустил Эгиналду, с ударом которого справился Кудрик. Житомиряне атаковали все меньше, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. «Оранжево-черные» усилили давление на штрафную соперников, но избежать дополнительной 30-минутки не смогли.

В овертаймах команды не форсировали события и действовали осторожно. И все же, исторический первый гол «горняков» в ворота «Полесья» состоялся. Траоре в центре штрафной на замахе обыграл оппонента и отдал передачу направо Алиссону, который точно пробил под голкипером. На весомый ответ у «волков» сил уже не осталось.

«Шахтер» вышел в финал Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».

Кубок Украины. Полуфинал

«Полесье» - «Шахтёр» - 0:1

Голы: Алисон, 113

Предупреждения: Гуцуляк, 50, Сарапий, 57, Бабенко, 101, Михайличенко, 106, Таллес Коста, 120 – Тобиас, 103, Бондарь, 120+2

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Матич (Таллес Коста, 77), Чоботенко, Тейлор (Виалле, 98) – Бабенко, Сарапий – Назаренко, Крушинский (Андриевский, 68), Гуцуляк – Батиста (Бристрич, 115)

«Шахтёр»: Ризнык – Матвиенко (Назарина, 100), Бондарь, Грам – Педро Энрике, Марлон Гомес (Крыськив, 100), Бондаренко (Судаков, 82), Тобиас – Кевин, Педриньо (Алисон, 91), Эгиналду (Траоре, 82)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ШАХТЁР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА