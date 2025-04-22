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Кубок Украины
Полесье
23.04.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
22 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:51
73
0

Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка полуфинала Кубка Украины

22 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:51
73
0
Полесье – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Фк Полесье

В среду, 23 апреля, состоится поединок полуфинала Кубка Украины, в котором «Полесье» встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

«Полесье» в крайнем поединке чемпионата второй раз за сезон не смогло обыграть «Левый Берег», сыграв вничью. Поэтому в кубковом поединке «волки» будут стремиться реабилитироваться за ту осечку, а идеальной возможностью будет выход в финал. К тому же, соперник им достался удобный соперник – «Шахтер», который еще ни разу не смог победить житомирян.

Подопечные Пушича после неожиданного поражения «Колосу» также будут полны решимости реабилитироваться, а учитывая, что золото УПЛ «горнякам» вряд ли достанется, Кубок будет идеальным случаем на положительной ноте завершить сезон. Однако в соперниках у «Шахтера» житомирское "Полесье", которое является неудобным соперником для чемпиона Украины.

В текущем чемпионате «волки» дважды переиграли «горняков» с минимальным счетом 1:0. В первом круге победный гол забил Чоботенко, а во втором – Михайличенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
23 апреля 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Проход Шахтера 1.35 Сделать ставку

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Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Шахтер Донецк Имад Ашур Марино Пушич Полесье - Шахтер текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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