В среду, 23 апреля, состоится матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором встретятся житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона «Полесье», начало – в 18:00.

Полесье

Житомирское «Полесье» старт в нынешнем розыгрыше Кубка Украины взяло с 1/8 финала, так как имело высокий рейтинг. В стартовом матче турнире «полещуки» дома встретились с «Кривбассом» и добились победы со счетом 2:1. В четвертьфинале подопечные Имада Ашура сыграли на выезде с ровенским «Вересом» и выиграли 1:0, склонив чашу весов в своб пользу в компенсированное время игры.

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К кубковой встрече с «Шахтером» «Полесье» подходит после выездной ничьей 1:1 с «Левым Берегом» в матче Украинской Премьер-лиги. После этой игры с таблице чемпионата Украины житомирцы занимают 4-е место, имея 41 очко.

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур после поединка с «Левым Берегом» признался в том, что он держал в уме будущую кубковую игру с дончанами.

«С одной стороны, был план сделать определенную ротацию, с другой, у нас был совершенно другой план по поводу замен, кардинально противоположный тому, что произошло в перерыве. Поэтому сказать, что нам удалось достичь желаемого, не сказал бы. Была идея, что мы вынуждены сделать определенные изменения учитывая график, возможно, в какой-то степени, сегодняшний матч принести в жертву. Конечно не полностью, потому что мы ехали выиграть, но я считаю, что когда у тебя есть возможность себя проявить, ты должен за эту возможность биться и демонстрировать почему именно тебя нам не хватало. Пусть каждый для себя делает выводы по этой игре, личные. Потому что дальше мы будем только в боевых кондициях подходить к каждому матчу, у нас уже вариантов нет», – заявил Имад Ашур.

Шахтер

Донецкий «Шахтер», также имея высокий рейтинг, начал отстаивание статуса действующего обладателя Кубка страны с 1/8 финала. На почин он обыграл луганскую «Зарю» со счетом 1:0, а в четвертьфинале с аналогичным результатом, но уже в дополнительное время, выбил из турнира «Александрию».

В преддверии кубковой игры с «Полесьем» подопечные Марино Пушича в 25-м туре УПЛ сенсационно проиграли во Львове «Колосу» – 2:4. Эта неудача стала четвертым поражением коллектива в нынешней кампании и, по сути, перечеркнуло все чемпионские притязания «Шахтера». Теперь у них остается лишь одна реальная трофейная цель — это повторный триумф в Кубке страны.

«Это, конечно, ощущается как большое разочарование, потому что, к сожалению, мы можем много говорить о футболе в этот вечер, но было очевидно, что решения, принятые сегодня арбитрами, имели очень значительное влияние на игру и ее результат. Я не такой человек, который будет много об этом думать, но это очень очевидно. Большое разочарование. Мне жаль говорить о таком, потому что это совершенно не мой стиль, но если есть такие проявления и решения, то невозможно не говорить об этих вещах. Такова история игры, и мы движемся дальше, если отвечать на первую часть вашего вопроса. Да, мы движемся дальше, мы станем еще сильнее, и этот сезон для нас еще не закончился. Мы имеем достаточный боевой дух и покажем его в следующих матчах», – признался после поражения от «Колоса» наставник «горняков» Пушич.

Статистика встреч

Команды впервые встретятся между собой в розыгрыше Кубка Украины.

В чемпионатах Украины они провели четыре очных поединка. На счету «Полесья» три победы, еще одна игра завершилась вничью, разница мячей: 4-0 в пользу «полещуков».

В нынешнем сезоне УПЛ команда из Житомира выиграла обе поединка с «Шахтером»: по 1:0 что на выезде, что на своем поле.

Прогноз на противостояние

«Шахтер», по мнению экспертов, является фаворитом пары и с большой долей вероятности должен выйти в финал. Впрочем, вряд ли «горняки» смогту легко справиться с «полещуками». Тем более, что игра будет для команды Пушича выездной, а «Шахтер» еще ни разу в истории «Полесье» не обыгрывал. Дончанам и на этот раз не нужно будет стремиться к победе над соперником в основное время, чтобы пробиться в финал. Но общий итог противостояния должен быть именно в их пользу.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрик – Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Михайличенко, Толедо Коста, Бабенко, Гуцуляк, Назаренко, Крушинский, Батиста Очао.

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин, Эгиналду.

Прогноз Sport.ua Полесье Шахтер Донецк Проход Шахтера 1.35 Сделать ставку

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