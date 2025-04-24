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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 00:23 |
131
1

ПУШИЧ: «Горжусь командой. Ментальность Шахтера – бороться до конца»

Главный тренер «Шахтера» подвел итоги полуфинала Кубка с «Полесьем»

24 апреля 2025, 00:23 |
131
1
ПУШИЧ: «Горжусь командой. Ментальность Шахтера – бороться до конца»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич подвел итоги полуфинального матча Кубка Украины с «Полесьем» (1:0 д.в.).

– Прежде всего, поздравляем с победой! Мы слышали вашу эмоциональную речь после матча. Скажите, после таких поединков что тренер говорит своим футболистам в раздевалке?

– Что ж, это было настоящее кубковое полуфинальное противостояние. Очень много выдающихся моментов, игра, которая решилась в последние минуты. На мой взгляд, судьба матча должна была решиться в нашу пользу раньше, ведь мы создали много голевых моментов в основное время. Отвечая на ваш вопрос о том, что я сказал своим игрокам, – я сказал, что очень ими горжусь, я счастлив за них, прежде всего за тот стиль игры, который они показали. И на первое место, пожалуй, поставлю радость, которую я почувствовал за нашу ментальность, за нашу решимость, которую мы продемонстрировали в борьбе за положительный результат сегодня. И поздравление всем моим игрокам с этой по праву заслуженной победой.

– Вы прибегли к определенной ротации, и мы сегодня увидели Матвиенко в опорной зоне. Это уже Матвиенко на перспективу в опорной зоне или мы не впервые видим его на этой позиции?

– Возможно, в следующем матче он начнет на позиции «десятки». Иногда мне нравится ставить игроков на непривычные для них позиции, я не думаю о расстановках или формациях, для меня это просто номера. Игроки должны уметь адаптироваться, быть свободными в своей игре, создавать пространство и возможности, а не ориентироваться на какие-то условные позиции. И как по мне, Коля полностью справился с поставленной задачей – как с мячом, так и без мяча, он показал, что может играть на этой позиции и делать это достойно. Действительно, приятно видеть, что он – игрок многофункционального уровня. Однажды мы попробовали подобную формацию на тренировке, а также во время одного из товарищеских матчей, и я почувствовал уверенность, что он может сегодня принести результат в такой роли.

– После того как Степаненко покинул клуб, говорят, что «Шахтер» в поисках опорного полузащитника. Насколько Матвиенко может быть равноценной заменой Тарасу в ближайшее время?

– Может. Он левоногий игрок, очень умный и опытный футболист – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение всего сезона мы серьезно обновили наш состав. И это важно – сохранить этот баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай. И я действительно доволен тем, как он добавил этого опыта, добавил этой уверенности в центре поля. Это то, что нам сегодня было нужно, и это мой ответ вам.

– У вас впереди два матча с «Динамо». Победа в этом противостоянии – это будет нечто большее, чем золотые медали чемпионата?

– Как я уже говорил, но в определенные моменты стоит напоминать об этом, мы – «Шахтер», наша ментальность – бороться до конца. Это то, кто мы есть. И все заканчивается только тогда, когда действительно заканчивается. И до этого момента мы будем полностью выкладываться, мы будем бороться до конца, демонстрировать наш футбол. А сейчас впереди следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в рамках Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч.

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Марино Пушич Полесье - Шахтер пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Viktor Shuper
смачна соковита гра від Шлюхти позорної, повністю погоджуюсь
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