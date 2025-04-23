23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

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Шахтер вышел в финал турнира, где сыграет против киевского Динамо.

Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

Полесье – Шахтер – 0:1 (д.в.)

Гол: Алиссон, 113

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1, Алиссон, 113 хв.

🔥 ЯКИЙ МОМЕНТ, АБИ ЗАБИТИ ДЕБЮТНИЙ ГОЛ ЗА «ШАХТАР»! 🧡



⚽️ Аліссон виводить команду до фіналу Кубка України! 🏆🇺🇦#Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/U7D4NCljUt — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 23, 2025

Видеозапись матча Полесье – Шахтер