Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины 2024/25
23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.
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Шахтер вышел в финал турнира, где сыграет против киевского Динамо.
Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля
Полесье – Шахтер – 0:1 (д.в.)
Гол: Алиссон, 113
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1, Алиссон, 113 хв.
🔥 ЯКИЙ МОМЕНТ, АБИ ЗАБИТИ ДЕБЮТНИЙ ГОЛ ЗА «ШАХТАР»! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 23, 2025
⚽️ Аліссон виводить команду до фіналу Кубка України! 🏆🇺🇦#Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/U7D4NCljUt
Видеозапись матча Полесье – Шахтер
События матча
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