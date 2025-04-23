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Кубок Украины
Полесье
23.04.2025 18:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:07
6653
0

Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины 2024/25

23 апреля 2025, 22:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:07
6653
0
Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье

23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Шахтер вышел в финал турнира, где сыграет против киевского Динамо.

Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

Полесье – Шахтер – 0:1 (д.в.)

Гол: Алиссон, 113

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1, Алиссон, 113 хв.

Видеозапись матча Полесье – Шахтер

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Алиссон Сантана
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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