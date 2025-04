Лидер клуба. Защитник Барселоны впервые пропустил игру с ноября 2023 года

Вечером, 22 апреля, каталонская «Барселона» провела встречу с «Мальоркой» в 33-го тура испанской Ла лиги.

На «Олимпийском стадионе» в Барселоне была зафиксирована минимальная победа «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Дани Ольмо.

После этого поединка оборвалась долговременная серия французского защитника «Барселоны» Жюля Кунде, который просидел весь матч на скамейке запасных.

Впервые с ноября 2023 года Жюль не появился на футбольном поле в составе каталонской команды. Тогда защитник следил за гостевым матчем «Барселоны» против клуба «Райо Вальекано» из замены (1:1).

В результате была прекращена серия из 104 матчей подряд, в которых принимал участие футболист.

After playing 104 consecutive games Jules Kounde finally doesn't feature in a game. First time since November 2023. pic.twitter.com/BJc7fLPNrx