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Испания
23 апреля 2025, 13:47 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:49
244
0

Лидер клуба. Защитник Барселоны впервые пропустил игру с ноября 2023 года

Прервалась длинная серия Жюля Кунде

23 апреля 2025, 13:47 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:49
244
0
Лидер клуба. Защитник Барселоны впервые пропустил игру с ноября 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Вечером, 22 апреля, каталонская «Барселона» провела встречу с «Мальоркой» в 33-го тура испанской Ла лиги.

На «Олимпийском стадионе» в Барселоне была зафиксирована минимальная победа «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Дани Ольмо.

После этого поединка оборвалась долговременная серия французского защитника «Барселоны» Жюля Кунде, который просидел весь матч на скамейке запасных.

Впервые с ноября 2023 года Жюль не появился на футбольном поле в составе каталонской команды. Тогда защитник следил за гостевым матчем «Барселоны» против клуба «Райо Вальекано» из замены (1:1).

В результате была прекращена серия из 104 матчей подряд, в которых принимал участие футболист.

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Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Жюль Кунде
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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