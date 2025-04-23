«Нам нужен Левандовски». Реакция фанов на непростую победу Барселоны

Во вторник, 22 апреля, в матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» принимала «Мальорку». Поединок закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный мяч на 46-й минуте забил Дани Ольмо после передачи Эрика Гарсии. При этом «Барселона» владела колоссальным преимуществом.

За весь матч игроки «Барселоны» нанесли по воротам соперника 40 ударов. 13 из них пришлись в створ ворот.

Такая низкая реализация при отсутствии травмированного Роберта Левандовски настораживает болельщиков «Барселоны». Ведь в следующем матче «Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании.

Wedge: Нам нужен Левандовски.

Cezar23: Ламину нужно научиться действовать хладнокровно у ворот, а не играть с мячом во имя стиля.

N: Нам нужно подписать нападающего, потому что, что за фигня?

Clement: Мы играли очень-очень хорошо... иногда счет не раскрывает всю картину.

Name: Извините, но 40 ударов – 1 гол? Нам нужно значительно улучшить игру в завершающей стадии.

Faizan: Отличное шоу! Особенно первый тайм! Теперь готовьтесь к финалу кубка!! Надеюсь, наш финишер будет готов к финалу, иначе будет очень-очень тяжелая работа против Мадрида. Все остальное хорошо! Фати тоже был великолепен! Ему нужно больше времени!!

Guy Ella: Черт, их вратарь проснулся сегодня утром и решил стать Касильясом.

Alhaji.Junior: Что не так с Ямалом? Отныне все его тренировки должны быть направлены на то, как забить.