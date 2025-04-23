«Нам нужен Левандовски». Реакция фанов на непростую победу Барселоны
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги
Во вторник, 22 апреля, в матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» принимала «Мальорку». Поединок закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный мяч на 46-й минуте забил Дани Ольмо после передачи Эрика Гарсии. При этом «Барселона» владела колоссальным преимуществом.
За весь матч игроки «Барселоны» нанесли по воротам соперника 40 ударов. 13 из них пришлись в створ ворот.
Такая низкая реализация при отсутствии травмированного Роберта Левандовски настораживает болельщиков «Барселоны». Ведь в следующем матче «Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании.
Wedge: Нам нужен Левандовски.
Cezar23: Ламину нужно научиться действовать хладнокровно у ворот, а не играть с мячом во имя стиля.
N: Нам нужно подписать нападающего, потому что, что за фигня?
Clement: Мы играли очень-очень хорошо... иногда счет не раскрывает всю картину.
Name: Извините, но 40 ударов – 1 гол? Нам нужно значительно улучшить игру в завершающей стадии.
Faizan: Отличное шоу! Особенно первый тайм! Теперь готовьтесь к финалу кубка!! Надеюсь, наш финишер будет готов к финалу, иначе будет очень-очень тяжелая работа против Мадрида. Все остальное хорошо! Фати тоже был великолепен! Ему нужно больше времени!!
Guy Ella: Черт, их вратарь проснулся сегодня утром и решил стать Касильясом.
Alhaji.Junior: Что не так с Ямалом? Отныне все его тренировки должны быть направлены на то, как забить.
FULL TIME! 🔥#BarçaMallorca pic.twitter.com/mKjND6x3iw— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2025
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