Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Чемпионат Испании
Барселона
22.04.2025 22:30 – FT 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:33
246
2

Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги

Сине-гранатовые переиграли Мальорку со счетом 1:0 в 33-м туре чемпионата Испании

23 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:33
246
2
Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 46-й минуте забил Дани Ольмо после передачи Эрика Гарсии.

Сине-гранатовые продолжают лидировать в таблице чемпионата Испании с 76 очками. У ближайшего преследователя мадридского Реала 69 пунктов и одна игра в запасе – 23 апреля сливочные встретятся с Хетафе.

Мальорка с 44 пунктами располагается на седьмом месте, которое позволяет в следующем сезоне сыграть в основном этапе Ла Лиги.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (76), Реал (69), Атлетико (63), Атлетик (57), Вильярреал (52), Бетис (51), Мальорка (44), Сельта (43).

Следующим поединком Барселоны будет противостояние против Реала (Эль-Класико) в финале Кубка Испании, которое состоится 26 апреля.

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля

Барселона – Мальорка – 1:0

Гол: Ольмо, 46

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Барселона – Мальорка – 1:0. Как забил Ольмо. Видео гола и обзор матча
ФОТО. 47-летняя жена легенды Реала поразила своей сексуальностью
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Барселона Мальорка Дани Ольмо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
Футбол | 22 апреля 2025, 20:57 8
Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ

Заменить днепропетровскую команду мог «Рух»

Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Снукер | 22 апреля 2025, 11:55 1
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко

Джон Хиггинс из Шотландии выбил из чемпионата мира Джо О'Коннора

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 22.04.2025, 22:07
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Футбол | 22.04.2025, 04:45
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Бокс | 22.04.2025, 07:36
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Удары 40:4
Удары в створ 13:0
Угловые 13:2
Владение мячом 78%:22%
xG 3,35:0,23
Без комментариев!
Ответить
0
Mark4854590
Барса свій хід зробила. Тепер черга Реала. Треба обігрувати Хетафе, аби не випасти з чемпіонської гонки
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 13
Футбол
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем