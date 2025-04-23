Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Сине-гранатовые переиграли Мальорку со счетом 1:0 в 33-м туре чемпионата Испании
22 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол на 46-й минуте забил Дани Ольмо после передачи Эрика Гарсии.
Сине-гранатовые продолжают лидировать в таблице чемпионата Испании с 76 очками. У ближайшего преследователя мадридского Реала 69 пунктов и одна игра в запасе – 23 апреля сливочные встретятся с Хетафе.
Мальорка с 44 пунктами располагается на седьмом месте, которое позволяет в следующем сезоне сыграть в основном этапе Ла Лиги.
Топ-8 Ла Лиги: Барселона (76), Реал (69), Атлетико (63), Атлетик (57), Вильярреал (52), Бетис (51), Мальорка (44), Сельта (43).
Следующим поединком Барселоны будет противостояние против Реала (Эль-Класико) в финале Кубка Испании, которое состоится 26 апреля.
Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля
Барселона – Мальорка – 1:0
Гол: Ольмо, 46
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Угловые 13:2
Владение мячом 78%:22%
xG 3,35:0,23
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