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Чемпионат Испании
Барселона
22.04.2025 22:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 апреля 2025, 16:48 |
130
0

Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 22:30 поединок 33-го тура испанской Ла Лиги

21 апреля 2025, 16:48 |
130
0
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В субботу, 22 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Мальорка
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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Мальорка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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