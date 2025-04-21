Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля в 22:30 поединок 33-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 22 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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